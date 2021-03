FredagensTV-sport, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 80 millioner aus. dollar) i Melbourne. Finale, double kvinner: Tsjekkiske Barbora Krejcikova og Katerina Siniakova møter paret Aryna Sabalenka fra Hviterussland og Elise Mertens fra Belgia. (Eurosport Norge)

09.30: Tennis, Australian Open fra Rod Laver Arena i Melbourne. Semifinale, single menn: Daniil Medvedev, Russland – Stefanos Tsitsipas, Hellas. Nummer fire mot nummer seks på ATPs verdensranking, dette. Vinneren møter verdensener Novak Djokovic i finalen søndag. Medvedev slo ut sin landsmann Andrej Rublev i kvartfinalen, mens Tsitsipas eliminerte verdenstoer Rafael Nadal etter en meget tøff kamp over fem sett. Nadal ledet oppskriftsmessig 2–0, men grekeren snudde og vant til slutt 3–2. Tredje sett gikk til tiebreak og fjerde og femte ble også svært jevne før Tsitsipas kunne triumfere. (Eurosport Norge)

09.55: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Storslalåm menn, 1. omgang. Henrik Kristoffersen fra Rælingen er tittelforsvarer i denne øvelsen fra VM i svenske Åre for to år siden. Ventelig blir han vårt sterkeste kort også i Cortina. Onsdag sto han over lagkonkurransen i parallellslalåm – der Norge tok sitt hittil eneste gull – nettopp for å konsentrere seg fullt og helt om dagens renn og slalåmrennet i helgen. (NRK1, Eurosport 1)



10.25: Hopp, verdenscup kvinner (HS97) i Rasnov, Romania, 1. omgang. Silje Opseth tok en ny sterk pallplass da hun ble nummer tre i denne bakken i gårsdagens renn. Avstanden var ikke lang til vinneren Nika Kriznar, Slovenia og japanske Sara Takanashi på annen. Klatrer Opseth til topps i dag? (NRK 2)

11.20: Hopp, v-cup kvinner, Rasnov, 2. omg. (NRK 1)

11.30: Fristil, verdenscup i Reiteralm, Østerrike: Skicross menn og kvinner. (Eurosport 1)

12.48: Snooker, Welsh Open fra Celtic Manor Resort i Newport: Kvartfinaler. (Eurosport Norge)



13.30: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Storslalåm menn, 2. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

14.10: Hopp, verdenscup menn (HS97) i Rasnov, Romania, 1. omgang. Halvor Egner Granerud jakter dusinet fullt i årets verdenscup nå. Han var beste nordmann i gårsdagens prolog, men måtte se seg knapt slått av tyske Markus Eisenbichler. Robert Johansson ble fjerdemann og alle de norske hopper dagens renn. (NRK 2, NRK 1 fra 14.45)

15.03: Snooker, Welsh Open, kvartfinaler. (Eurosport Norge)



19.00: Fotball, dansk Superliga, 17. runde: AaB – FC Midtjylland fra Aalborg Portland Park. Aalborg kjemper hardt å klatre opp i topp seks og komme med i mestersluttspillet, mens Midtjylland i øyeblikket har mistet ligaledelsen til Brøndby. To lag med mye å spille for, altså. AaB har den norske trioen Iver Fossum, Martin Samuelsen og Daniel Granli i troppen – men sistnevnte må sone for rødt kort nå. (Vsport3)

19.48: Snooker, Welsh Open, kvartfinaler. (Eurosport Norge)

20.00: Golf, Genesis Invitational (9,3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Pacific Palisades, California. Viktor Hovland er med i kampen om årets hittil største premiepott – der vinneren søndag får nesten 1,7 millioner dollar og andremann rett over en million. Hovland spiller i en trio med canadieren Corey Conners og Dylan Frittelli fra Sør-Afrika. Kristoffer Ventura sto på venteliste, men kom ikke med i turneringen. (Eurosport Norge)



20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 22. runde: Arminia Bielefeld – Wolfsburg fra Schüco Arena. Bunnlaget Bielefeld sjokkerte de fleste i forrige runde, da de klarte 3–3 borte mot Bayern München. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 31. runde: Watford – Derby County fra Vicarage Road. Derby har faktisk fått et realt løft etter at Wayne Rooney bestemte seg for å legge opp som spiller og konsentrere seg om managerrollen. Nå har de vunnet fire av de fem siste og klatrer vekk fra bunnen. Kan de også utfordre ligaens beste hjemmelag? (Vsport 2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Wolverhampton Wanderers – Leeds United fra Molineux Stadium. Meget åpen kamp, dette her. Wolves vant i Southampton sist, ifølge trenden skal det da skje noe annet nå. De siste sju rundene har de nemlig fått et annet resultat enn det forrige i hver eneste kamp. Motstander Leeds er heller ikke konger av stabilitet, men de pleier enten å vinne eller tape. Uavgjort har de bare klart to ganger på 23 kamper til nå. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 26. runde: Brest – Lyon fra Stade Francis-Le Blé. (Vsport +)

01.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 1)

01.00: Motorsport, Nascar Truck Series fra Daytona Road Course, Florida. (Vsport 3)

03.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Edmonton Oilers fra Scotiabank Saddledome. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Winnipeg Jets fra Rogers Arena. (Vsport 1)