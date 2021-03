Feiret ettårsdag

Julia Stupak var en av flere løpere som fulgte rådene fra landslagssjef Jelena Välbe (VM-dronning i Trondheim 1997) og sørget for å lage en ny russisk borger.

Onsdag vant hun sitt første store renn da hun staket fra Ebba Andersson og Jessica Diggins på oppløpet på jaktstarten i Tour de Ski.

Veteranen i skyggen

Det var attpåtil på ettårsdagen etter at hun fødte sitt første barn.

– Dette er min presang til sønnen min. Han ble født for nøyaktig ett år siden. Jeg savner ham så mye, sa Stupak følelsespreget i et intervju gjort av arrangøren på stadion i Toblach.

Mange trodde veteranen Natalja Neprjajeva skulle bli den dominerende russiske løperen i årets Tour de Ski. Men nå har hun de relativt nybakte mødrene Stupak og Tatjana Sorina foran seg på sammenlagtlista.

Hentet inn 26 sekunder

Stupak startet gårsdagens 10 kilometer nesten 26 sekunder bak ledende Jessica Diggins. Men sammen med Ebba Andersson hentet hun opp amerikaneren, som også hadde et fall underveis.

– Dette er en stor dag for meg. Det ble et taktisk renn. Jeg er så glad for denne seieren, sa Stupak videre.

Men sammenlagt er det Jessica Diggins som leder foran de tre siste rennene i Val di Fiemme fredag, lørdag og søndag.

Rosie Brennan (22 sekunder bak) og Julia Stupak (58 sekunder) er de to som ligger nærmest.

Frida Karlsson var hemmet av skaden fra dagen før og ble hektet av. Hun tviler på om hun fullfører turen.

Aleksandr Bolsjunov sprengte feltet på mennenes jaktstart og nå har han over to minutters ledelse. Ivan Jakimusjkin og Jevgenij Belov fulgte han opp på seierspallen etter gårsdagens renn.