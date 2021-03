Onsdagens TV-sport, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 80 millioner aus. dollar) i Melbourne: Kvartfinale, menn. Casper Ruuds banemann, russeren Andrej Rublev, møter sin landsmann Daniil Medvedev i Rod Laver Arena. Begge er høyt plassert på verdensrankingen, Medvedev på fjerdeplass, Rublev på åttende. (Eurosport Norge)

09.30: Tennis, Australian Open i Melbourne: Kvartfinale, menn. Stefanos Tsitsipas (Hellas) – Rafael Nadal (Spania) fra Rod Laver Arena. Nytt toppoppgjør, der sjetterangerte Tsitsipas (22) møter veteran og verdenstoer Nadal (34). Sistnevnte er kjent som den store gruskongen i verden – for nordmenn også som læremester for Casper Ruud. Hele 13 av hans fantastiske 20 Grand Slam-titler har kommet på grus i French Open, men Nadal behersker også de andre underlagene og har to triumfer i Wimbledon (gress) og fire fra US Open (hardcourt). Australian Open (hardcourt) har han vunnet én gang – i 2009. (Eurosport Norge)

12.10: VM fra Cortina d'Ampezzo, Italia: Blandet lagkonkurranse, parallellslalåm. (NRK1, Eurosport 1)

13.48: Snooker, Welsh Open, 2. runde fra Celtic Manor Resort i Newport, Wales. (Eurosport Norge)



14.30: Skiskyting, VM fra Pokljuka, Slovenia: Normaldistanse 20 km menn. Det er kanskje på tide med revansj for sesongens hittil beste herrelandslag? Men i dag er det fire skytinger, det betyr at Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Johannes Dale må skjerpe seg betydelig på standplass. Hittil har de brukt lang tid og truffet for dårlig. Tarjei Bø er for øvrig Norges siste verdensmester på distansen, men det er ti år siden han tok gullet i russiske Khanty-Mansijsk. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 12. runde: Paris SG – Mesjkov Brest. (Vsport 2)



19.00: Fotball, engelsk Premier League, fra 17. runde: Burnley – Fulham fra Turf Moor. Viktig bunnoppgjør der begge kommer fra sterke borteseire. Burnley slo Crystal Palace 3–0 lørdag, mens Fulham sjokkvant 2–0 mot Everton søndag. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Fotball, spansk La Liga, fra 2. runde: Levante – Atlético Madrid fra Estadi Ciutat de València. Serieleder Atlético har tapt én ligakamp denne sesongen, 0–2 borte i byderbyet mot Real Madrid 12. desember. (Strive TV)

19.48: Snooker, Welsh Open, 2. runde. (Eurosport Norge)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 12. runde: Barcelona – HBC Nantes. (Vsport +)



21.00: Fotball, fransk Ligue 1, fra 11. runde: Olympique Marseille – OGC Nice fra Stade Vélodrome. Med bare én seier på de siste 11 seriekampene har Marseille ramlet til midt på tabellen. Nice er fem poeng bak. (Vsport 3)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, åttedelsfinaler 1. kamp: FC Porto – Juventus fra Estádio do Dragão (TV 2 Sport 1), Sevilla – Borussia Dortmund fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Dortmund og Erling Braut Haaland har opplevd svak ligaform den siste måneden, med bare én seier på seks forsøk. Og før denne kampen teller skadelista hele åtte spillere. Sevilla tapte for ligaleder Atlético 12. januar, men har etterpå bokført ni strake seiere (serie og cup). Den spanske klubben har ikke hatt suksess i Mesterligaen, men har vunnet UEFA-cupen/Europaligaen hele fem ganger og det er rekord. (Vsport 1)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, fra 16. runde: Everton – Manchester City fra Goodison Park. (TV 2 Sport Premium)

21.15: Fotball, engelsk Championship, 30. runde: AFC Bournemouth – Rotherham United fra Dean Court (Vitality Stadium). (Vsport 2)



23.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Florida Panthers fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport +)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

04.00: Tennis, Australian Open i Melbourne. Semifinale, kvinner: Naomi Osaka, Japan – Serena Williams, USA. (Eurosport Norge)

04.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Vancouver Canucks fra Scotiabank Saddledome (Vsport 1), Edmonton Oilers – Winnipeg Jets fra Rogers Place. (Vsport 2)