Norge klar for gullkamp i VM etter semifinale-thriller

Saken er oppdatert

Det ble et drama uten like da Norge og Sveits møttes i semifinalen.

Avgjørelsen falt i den siste duellen, der Sebastian Foss Solevåg kjørte mot sveitseren Semyel Bissig. Sveitseren vant duellen, men kom to hundredeler for sent til å ta finaleplassen.

Fabian Wilkens Solheim og Thea Louise Stjernsund vant sine dueller. I finalen venter Sverige for den norske kvartetten.

Slo USA

Kvartfinalen mot USA åpnet med tap for Norge og Kristina Riis-Johannessen i første duell. Den norske jenta åpnet bra, men havnet bakpå midtveis og klarte aldri å hente inn forspranget.

Paula Moltzan var hele 0,80 sekunder foran Riis-Johanessen i mål.

Derfor var det meget viktig sett med norske øyne at Fabian Wilkens Solheim slo Luke Winters i andre par og utlignet til 1-1. Solheim fikk en glimrende start og klarte å holde Winters på avstand. I mål var nordmannen 0,54 sekunder foran.

I tredje duell kjørte Thea Louise Stjernesund mot Nina O'Brien. Stjernesund kjørte godt og var tydelig foran gjennom hele løypa. I mål var Stjernesund 0,41 sekunder foran amerikaneren til 2-1-ledelse for Norge.

Så skulle alt avgjøres da Foss Solevåg kjørte mot amerikaneren River Radamus. Nordmannen la seg på innerski like før slutt, men tiden til amerikanske Radamus var ikke bra nok.

Dermed tok Norge seg videre til semifinale på bedre tid, selv om kvartfinaleduellen endte 2-2.

Enkel seier i åttedelsfinalen

På den relativt nye øvelsen, der Norge tok bronse under OL i Pyeongchang i 2018, ble det en overlegen 4-0-seier over Japan i første utslagsrunde.

Stjernesund åpnet mot Asa Ando. Hun kom godt ut fra start og ga Norge et perfekt utgangspunkt med å vinne den første duellen 0,44 sekunder foran Asa.

I den andre duellen møtte Foss Solevåg Seigo Kato. Solevåg så ut til å ha god kontroll, men holdt på å havne i trøbbel rett før slutt. Likevel klarte han så vidt å holde unna og vant sitt par, bare 0,08 sekunder foran Kato. Dermed sto det 2-0 til Norge.

Og da Riis-Johannessen knuste Miho Muzutani i det tredje paret, var Norge klare for kvartfinale allerede før Wilkens Solheim møtte Yohei Koyama. Solheim vant sitt par og dermed var Norge klare for kvartfinale med 4-0.

Der ble det altså seier mot USA, og i semifinalen seier over Sveits.

Neste øvelse på VM-programmet er storslalåm for kvinner torsdag 10.00 og 13.30.

Les også: VM alpint 2021, her er fullt program dag for dag

Falsk positiv virustest skapte kaos i Norges VM-leir

Det oppsto for øvrig hektisk aktivitet da en person i det norske støtteapparatet i alpin-VM avga en positiv virustest tirsdag. Resultatet viste seg å være feil.

Det er NRK som melder om episoden som skapte oppstandelse i den norske leiren.

I kjølvannet av den positive testen måtte den aktuelle personen ta en fullverdig PCR-test. Noen timer senere kom beskjeden om at den var negativ.

Det er ikke første gang denne sesongen at en falsk positiv test dukker opp i det norske skimiljøet. Langrennstrener Eirik Myhr Nossum har ved to anledninger havnet i samme situasjon.