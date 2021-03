Haaland-show da Dortmund slo Sevilla – har scoret 18 CL-mål på 13 kamper

Nordmannen var helt sentral i det intense og målrike første oppgjøret i åttedelsfinalen.

Sevilla kom til kampen etter å nylig ha slått Barcelona 2-0 og hadde høye forventninger med bare ett tap på de siste tolv kampene. Til tross for det kunne tyskerne til slutt juble for 3-2- seier.

– Det var en bra første omgang, men i andre omgang slet vi. Men tre bortemål mot Sevilla er veldig bra, sa Haaland til Viaplay etter kampen.

Det var vertene fra Spania som kom best i gang, og etter sju minutter kunne de juble for 1-0 etter at et skudd fra Suso gikk via Hummels og bak Dortmund-keeper Marwin Hitz. Etter det handlet derimot det aller meste om Haaland og Dortmund.

Poengkonge

Stormløpet startet med at nordmannen tok en fin tunnel før han sendte ballen videre til Mahmoud Dahoud. Han takket for forarbeidet med å curle ballen i krysset fra 20 meter.

Etter det tok Haaland på seg en dobbeltrolle som både startet og avsluttet angrepet. Han kom i et fint driv med ballen inn mot feltet før han spilte vegg med Jadon Sancho. Haaland fikk ballen tilbake på fem meter og kastet seg foran Sevilla-keeper Yassine Bounou og fikk ekspedert ballen videre i mål.

Snaue tre minutter før pause ble det enda mer norsk jubel, da Marco Reus stjal ballen på midtbanen før han drev fram og sendte ballen videre til Haaland som kontrollert rullet ballen rundt keeper. Med sitt 18. mål på 13 Champions League-kamper gikk nordmannen og Dortmund i garderoben med 3-1.

– Det er Champions League, det er alltid noe spesielt. Jeg koser meg i Champions League, og nå må vi være på i neste kamp for å vinne, sa Haaland og la til:

– Jeg elsker å score mål.

Spennende slutt

Etter at lagene hadde gjort seerne bortskjemte med en forrykende første omgang, var det en relativt tam første halvdel av andre omgang.

Sevilla-spiller Óscar Rodríguez hadde omgangens største sjanse, da han på frispark traff stolpen i det 73. minutt. En utstrakt hånd fra keeper Hinz hindret ballen i å gå videre inn i mål.

I det 84. minutt fikk Sevilla lønn for sjansene, og Luuk de Jong reduserte for Sevilla, men nærmere kom aldri vertene.

Det betyr at Haaland og lagkameratene har et strålende utgangspunkt før returoppgjøret i Tyskland om snaue to uker.

– Sevilla er bra på hjemmebane, så vi måtte ha en bra plan. Vi klarte å følge planen. Det er mange store lag som har fått det tøft her, sa en fornøyd tomålsscorer.

Mesterligaen menn onsdag, åttedelsfinaler 1. kamp:

Sevilla – Borussia Dortmund 2-3 (1-3)

Mål: 1-0 Suso (7), 1-1 Mahmoud Dahoud (19), 1-2 Erling Braut Haaland (27), 1-3 Haaland (43), 2-3 Luuk de Jong (84).

Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Borussia Dortmund.

Porto – Juventus 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Mehdi Taremi (2), 2-0 Moussa Marega (46), 2-1 Federico Chiesa (82).