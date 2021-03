Tirsdagens TV-sport, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 80 millioner aus. dollar) i Melbourne: Kvartfinale, kvinner. Aktuell kamp: Serena Williams (USA) – Simona Halep (Romania) fra Rod Laver Arena. Serena Williams har vunnet 19 Grand Slam-titler i single, seks av dem i Australian Open. Den siste av dem kom rett nok for seks år siden, men 39-åringen har ikke støtt på alvorlige problemer i de fire rundene hittil i årets turnering. Hun har avgitt ett sett, mot hviterussiske og 17 år yngre Aryna Sabalenka i forrige runde. Simona Halep (29) er en voksen motstander, hun har toppet verdensrankingen i til sammen 64 uker i sin karriere og står med to Grand Slam-titler. (Eurosport Norge)

09.00: Tennis, Australian Open i Melbourne: Kvartfinale, menn. Aktuell kamp: Novak Djokovic (Serbia) – Alexander Zverev (Tyskland). Verdensener Djokovic pådro seg en skade i tredje runde fredag, men spiller videre og slo ut Milos Raonic søndag. Etterpå ønsket han ikke å gå i detaljer rundt skaden. Han fortalte kort at han får behandling og at han var glad for å få 40 timer til neste kamp. (Eurosport Norge)



12.00: Skiskyting. VM i Pokljuka, Slovenia: Normaldistanse 15 km kvinner. Tiril Eckhoff

har tre strake gull. Nå er det flere skytinger, går det bra? Med seg på det norske laget har hun Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Knotten. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

13.48: Snooker, Welsh Open, 1. runde fra Celtic Manor Resort i Newport, Wales.

(Eurosport N)

13.50: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Parallstorellslalåm kvinner og menn, finalerunder. Helt ny VM-øvelse dette der vi får se følgende nordmenn på start: Kristin Lysdahl, Thea Stjernesund og Kristina Riis-Johannessen og Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim og Leif Kristian Nestvold-Haugen. (NRK1, Eurosport 1)

16.03: Snooker, Welsh Open, 1. runde. (Eurosport Norge)

17.30: Ishockey, Kontinental Hockey League (KHL): SKA St. Petersburg – Spartak Moskva fra Ispalasset. (Vsport 1)



21.00: Fotball, UEFAs mesterligaen menn, åttedelsfinaler 1. kamp: FC Barcelona – Paris Saint-Germain fra Camp Nou (Vsport 1), RB Leipzig – Liverpool fra Puskás Aréna i Budapest. Alexander Sørloth fikk nok en gang noen få minutter fra benken da Leipzig tok sin fjerde strake seier i Bundesliga mot Augsburg fredag kveld. Får han mer mot et Liverpool som kommer fra tre strake tap i hjemlig liga? (TV 2 Sport 1)

21.15: Fotball, engelsk Championship, 30. runde: Luton Town – Cardiff City fra Kenilworth Road. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – New Jersey Devils fra Madison Square Garden (Vsport 2), Pittsburgh Penguins – Washington Capitals fra PPG Paints Arena. (Vsport 1)

01.00: Tennis, Australian Open i Melbourne: Kvartfinaler kvinner og menn. Sendingen pågår utover natten. (Eurosport Norge)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche fra T-Mobile Arena (Vsport 1), Los Angeles Kings – Minnesota Wild fra Staples Center. Er Mats Zuccarello tilbake i troppen hos Wild nå? (Vsport 2)