Juryen måtte informeres om reglene – delt gull i kvinnenes parallellstorslalåm

Løperne krysset målstreken akkurat likt i den siste av de to finaleduellene, der italienske Bassino startet halvsekundet etter Liensberger som følge av østerrikerens seier i første duell.

I utslagsrundene fram mot finale finnes det regler for å kåre en vinner når duellantene ender likt, og på grunnlag av beste tid i siste omgang ble Bassino utropt til vinner. Liensberger slo seg først til ro med sølv.

– Jeg gleder meg på Martas vegne. Det må være stort å vinne gull på hjemmebane, sa hun kort etter rennet. Samtidig fant lagledelsen fram regelboka.

– Der står det entydig at man i finale og bronseduell kan dele plasseringen. Vår sportssjef Toni Giger tok med seg reglementet og viste det til juryen. Da måtte de utrope to vinnere, sa Østerrikes kvinnetrener Christian Mitter til ORF.

Kunne ikke reglene

– Vi kjører ikke parallellstorslalåm hver dag, så de hadde vel ikke reglene i hodet. Jeg så etter, og da var det ingen tvil, sa Giger.

Dermed er Liensberger verdensmester for første gang, og hun ble overlykkelig.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn at dette er megakult, sa hun etter å ha blitt ropt fram som gullvinner ved siden av Bassino.

Bassino hadde også grunn til å være fornøyd med dagen. Hun ble verdensmester selv om hun var bare ett hundredel fra å bli slått ut i kvalifiseringen, og hun tapte første duell i samtlige utslagsrunder. Hun hadde også dårligere tid enn Liensberger sammenlagt i finalen.

– Det var en storartet konkurranse. Jeg ga mitt beste hele dagen, og jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk feire en seier her på hjemmebane, sa hun.

Hundredelsdrama

Bassino hadde åttende beste tid i sin løype under kvalifiseringen og knep den siste plassen i utslagsrundene ett hundredel foran lagvenninne Lara Della Mea. Kristin Lysdahl, som var best av de norske, var 15 hundredeler bak henne.

I utslagsrundene tapte Bassino første duell både mot Meta Hrovat i åttedelsfinalen, Federica Brignone i kvartfinalen, Tessa Worley i semifinalen og Liensberger i finalen. Hver gang slo hun tilbake i siste duell.

Turneringsformatet foreskriver at taperen av første duell starter et halvt sekund bak i den andre, og at den første i mål er vinner sammenlagt. At marginene var på Bassinos side vises ved at det ble dødt løp både i semifinalen mot Worley og finalen mot Liensberger.

I semifinalen ble hun utropt til vinner på bedre tid i siste duell. I finalen ble hun slått med mer enn et halvsekund i første duell, men startet bare halvsekundet bak, krysset mål samtidig med Liensberger og endte med gull om halsen.

Det var for øvrig kritikk mot arrangøren for at den ene løypa (den røde) viste seg å være den raskeste.

– Det går ikke an å arrangere parallellkonkurranser med så ulike løyper, raste Federica Brignone.

