Mandagens TV-sport, time for time

07.02: Tennis, Australian Open (hardcourt, 80 millioner aus. dollar) i Melbourne: 4. runde kvinner og menn. Casper Ruud er slått ut, men kampen om kvartfinaler fortsetter for de øvrige. (Eurosport Norge)

09.30: Alpint, VM i Cortina. Kvinnenes kombinasjon starter her, super-G første øvelse for Ragnhild Mowinkel og Katja Wickhoff Lie. Rennstart er satt til 09.45. (NRK1, Eurosport Norge)

11.00: Alpint, VM i Cortina, kombinasjonen, super-G menn. Dette rennet skulle vært kjørt for en uke siden, men kan endelig arrangeres i dag. Kjetil Jansrud og Henrik Røa er igjen våre deltakere og kjører sine siste renn i dette mesterskapet. Rennstart er satt til 11.15. (NRK1, Eurosport Norge)

14.00: Alpint, VM-kombinasjonen fullføres med slalåmdelen for kvinner klokka 14.10, gutta klokka 15.20. (NRK1, Eurosport Norge)



19.00: Fotball, engelsk Premier League menn (24. runde): West Ham – Sheffield United fra London Stadium. (TV2 Sport Premium)

19.00: Fotball, dansk superliga menn (16. runde): FC København – Sønderjyske. (Vsport2)

20.00: Håndball, dansk damehåndballiga, Viborg - København Håndbold. (TV2 Sport2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (21. runde): Bayern München – Arminia Bielefeld. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (24. runde): Chelsea – Newcastle fra Stamford Bridge. Chelsea og manager Thomas Tuchel er topp fire med seier i kveld. (TV2 Sport Premium)



22.00: Ishockey, NHL, Arizona Coyotes - St. Louis Blues. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL grunnserien: Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators. (Vsport1)

01.04: Tennis, Australian Open, kvartfinaler for kvinner. (Eurosport Norge)

01.30: Ishockey, NHL grunnserien: Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks - Calgary Flames. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks - Anaheim Ducks. (Vsport2)

Les også: VM alpint, dag for dag

Les også: VM skiskyting, dag for dag