Idretten tror på seriespill til helgen

Det begynner å bli trangt for idretten i Norge om det skulle komme en negativ beskjed fra regjeringen torsdag. Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, hadde håp om at de kunne starte torsdag, men flytting av oppdateringen fra 16.- til 18. februar har gjort det umulig.

– Jeg er forundret over at oppdateringen flyttes på, sier han til NTB.

Les også: Håndballen venter spent på korona-beskjed: – Klar til å trykke på knappen

Utfordringer og håp

Eide sier at de opprinnelig har hatt seriespill ut mars, men om beskjeden på oppdateringen torsdag blir negativ kan det skape utfordringer. I og med at sesongen allerede er kuttet ned litt er det allerede færre kamper i oppsettet.

Eide sier at dette skaper utfordringer.

– Vi både tror og håper at vi kan starte i helgen.

Gjelder flere

Også håndballen venter spent på oppdateringen torsdag. Der håper de å være i gang med seriespill allerede fredag. Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, sier til NTB at de er klare for en positiv beskjed.

– Vi kan trykke på knappen alle steder, men er avhengig av positiv beskjed fra regjeringen.

I Norges Bandyforbund venter de også på beskjed. Der er de mer usikker med tanke på oppstart. Bandyen nærmer seg et kritisk punkt for om det lar seg gjøre å gjennomføre eliteserien.

Isen forsvinner

Generalsekretær i Bandyforbundet, Tomas Jonsson, sier at de er avhengig av å få startet opp igjen til helgen.

– Det er helt avgjørende. Isen forsvinner i midten av mars, sier han til NTB.

Han sier at det ikke er en heldig situasjon, og at fristene har vært for korte. Jonsson legger til at det ikke bare gjelder bandy, men at innebandyen også kan stå i fare.

– Det er utfordringer med reising til blant annet Harstad i nord.

I Kulturdepartementet får NTB opplyst at beskjeden som kommer torsdag kommer etter en helhetlig vurdering, men at det er for tidlig å si noe om hva svaret blir.