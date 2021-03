Etterlengtet Werner-mål da Chelsea vant enkelt

Werner har slitt med å slå ut i full blomst i engelsk fotball etter overgangen fra Leipzig i fjor sommer. Fire ligamål var fasiten foran mandagens hjemmekamp mot et svekket Newcastle. Der kom nummer fem.

Seks minutter gjensto av første omgang da Werner fikk en enkel jobb med å sette inn 2-0 på bakerste stolpe etter en Chelsea-corner. Lettelsen i tyskerens ansikt var lett å lese da målet ble godkjent etter VAR-sjekk.

Tidligere i kampen hadde måltyven slått innlegget som resulterte i at innbytter Olivier Giroud satte inn 1-0 etter en retur fra Newcastle-keeper Karl Darlow.

Giroud fikk sjansen da spisskollega Tammy Abraham måtte forlate banen med skade tidlig i første omgang.

Annen omgang i London forble målløs.

Les også: Hattrick av Aubameyang da Ødegaard startet i målfest mot Leeds

Fjerde strake Tuchel-seier

Seieren er Thomas Tuchels fjerde strake i ligaen etter at tyskeren avløste Frank Lampard som manager i Chelsea. I løpet av de nevnte fire kampene har det kun blitt ett baklengsmål.

Mye tyder på at Tuchel er i ferd med å sette sammen et slagkraftig mannskap. Mandag fikk i tillegg den periodevis hardt kritiserte Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga sjansen mellom stengene. Han holdt nullen mot et Newcastle-lag som tydelig savner den skadde måltyven Callum Wilson.

De tre poengene betyr at Chelsea klatret til fjerdeplass i Premier League. Opp til Manchester City på tabelltoppen skiller det 11 poeng. City har i tillegg en kamp tilgode.

For Newcastle handler sesongavslutningen om å unngå nedrykk. Sju poeng skiller ned til Fulham under streken.

West Ham – Sheffield U. 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Declan Rice (41), 2-0 Issa Diop (58), 3-0 Ryan Fredericks (90).

Dommer: Simon Hooper.

Gult kort: Chris Basham, John Lundstram, Sheffield U..

Lagene:

West Ham (3-2-2-3): Lukasz Fabianski – Issa Diop, Craig Dawson, Aaron Cresswell – Vladimír Coufal, Ben Johnson (Ryan Fredericks fra 90.) – Tomás Soucek, Declan Rice – Jesse Lingard (Saïd Benrahma fra 82.), Jarrod Bowen, Manuel Lanzini (Mark Noble fra 63.).

Sheffield U. (3-2-3-2): Aaron Ramsdale – Chris Basham, John Egan (Phil Jagielka fra 84.), Ethan Ampadu – Jayden Bogle, Enda Stevens – John Lundstram, Oliver Norwood (Oli McBurnie fra 62.), Ben Osborn – David McGoldrick, Billy Sharp.

KAMPFAKTA

Chelsea – Newcastle 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Olivier Giroud (31), 2-0 Timo Werner (39).

Dommer: Peter Bankes.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger – Callum Hudson-Odoi (Reece James fra 77.), Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso – Mason Mount (N'Golo Kanté fra 70.), Timo Werner – Tammy Abraham (Olivier Giroud fra 19.).

Newcastle (4-3-1-2): Karl Darlow – Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark, Jamal Lewis – Joe Willock (Andy Carroll fra 79.), Isaac Hayden, Jonjo Shelvey – Miguel Almirón – Dwight Gayle (Joelinton fra 64.), Allan Saint-Maximin (Ryan Fraser fra 72.).

Øvrig kamp: West Ham - Sheffield United 3-0.

Les også: West Ham snuser på tetlagene i Premier League etter ny seier