Søndagens TV-sport, time for time

05.00: Tennis, Australian Open, 4. runde kvinner og menn. (Eurosport Norge)

09.00: Langrenn, langdistansecupen Ski Classics (renn 4), Jizerska Padesatka i Tsjekkia, 50 km klassisk: Kvinner 08.50, menn 09.00. Tord Asle Gjerdalen ble nummer 2 i Marcialonga og jakter revansje her. (NRK2)

11.00: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Utfor menn. Kjetil Jansrud og Henrik Røa prøver igjen i en utforløype særlig Jansrud mener er altfor lett. (NRK1, Eurosport Norge)

12.30: Skøyter, VM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland, 4. dag: 1500 m kvinner og menn, 5000 m kvinner, 10.000 m menn. På milløpet kan Sverige få sin første verdensmester etter at enkeltdistanser ble innført. Nils van der Poel vant 5000-meteren, men milløpet er høyest prioritert. (Viasat 4)

12.30: Fotball, italiensk Serie A, 22. runde: AS Roma – Udinese. (Strive TV)



13.00: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: Southampton – Wolverhampton fra St. Mary's Stadium. Samme lag møttes i FA-cupen denne uka og da vant Southampton 2–0. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, fransk 1. divisjon, 25. runde: Monaco – Lorient. (Vsport1)

13.00: Fotball, skotsk Premier League, 29. runde: St. Johnstone – Celtic. (Vsport2)

13.00: Fotball, tysk Bundesliga kvinner, 13. runde: Bayern München – Werder Bremen. (Vsport3)

13.15: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia: Jaktstart 12,5 km menn. Ingen nordmenn på pallen på fredagens sprint, men alle fire er bokstavelig talt på skuddhold. (NRK1, Eurosport Norge, SVT1)

13.30: Håndball, tysk Bundesliga menn, 18. runde: Hannover-Burgdorf – Flensburg-Handewitt. (Vsport+)



15.00: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: West Bromwich Albion – Manchester United fra The Hawthorns. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 25. runde: Rennes – Saint-Étienne. (Vsport+)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 22. runde: Sampdoria – Fiorentina. (Strive TV)

15.30: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia: Jaktstart 10 km kvinner. Tiril Eckhoff går først ut etter VM-tittelen på sprint lørdag. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 21. runde: Eintracht Frankfurt – FC Köln. (Vsport1)

15.33: Sykling, endagsrittet Clásica de Almería (183,3 km) i Spania: Puebla de Vícar – Roquetas de Mar. (Eurosport Norge)



16.00: Rugby, turneringen Six Nations: Irland – Frankrike. (Vsport2)

16.30: Hopp, verdenscup menn (21 av 28) i Zakopane, Polen (HS140). (NRK1, Eurosport 1)

17.00: Fotball, fransk 1. divisjon menn, 25. runde: Lille – Stade Brest. (Vsport+)

17.30: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: Arsenal – Leeds United fra Emirates Stadium. Martin Ødegaard håper å oppleve sin første seier med sin nye klubb. Leeds ligger ett poeng foran på tabellen. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 21. runde: Wolfsburg – B. Mönchengladbach. (Vsport1)

18.00: Fotball, dansk Superliga menn, 16. runde: FC Midtjylland – AC Horsens. (Vsport3)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn, 23. runde: Eibar – Real Valladolid. (Strive TV)



19.00: Golf, AT&T Pebble Beach (7,8 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Fjerde og siste spilledag fra California. (Eurosport Norge)

20.00: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: Everton – Fulham fra Goodison Park. (TV2 Sport Premium)

20.00: Fotball, dansk Superliga menn, 16. runde: OB Odense – AGF Aarhus. (Vsport+)

20.00: Motorsport, Nascar Cup Series, Daytona 500. (Vsport3)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 25. runde: Bordeaux – Olympique Marseille. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 23. runde: Villarreal – Real Betis. (Strive TV)

21.00: Ishockey, NHL grunnserien: Pittsburgh Penguins – Washington Capitals. (Vsport2)

00.00: Ishockey, NHL grunnserien: New York Rangers – Philadelphia Flyers. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL grunnserien: Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche. (Vsport1)

01.02: Tennis, Australian Open, 4. runde fortsetter. (Eurosport Norge)