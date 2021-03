Casper Ruud om pappa Christian: – Jeg har på en måte slått ham på alt

Faren Christian Ruud var den første og eneste nordmannen som hadde kvalifisert seg til fjerde runde i en Grand Slam-turnering inntil sønnen klarte den samme bragden natt til lørdag norsk tid.

Det var 22 år gamle Ruud fullt klar over på pressekonferansen etter at han kvalifiserte seg til fjerde runde.

– Det var på en måte den siste tingen han hadde på meg når det kommer til norske rekorder i tennis. Jeg har på en måte slått ham på alt annet – på verdensrankingen og i fjor da jeg vant min første finale, sa Casper om «rivaliseringen» med faren.

For selv om pappa Christian er sønnens hovedtrener og selvfølgelig ønsker gutten sin alt godt, hadde Casper Ruud inntil lørdagens kamp fått merke at han ikke hadde kommet like langt i en Grand Slam som faren.

– Jeg skal ikke si at vi har vitset om det, men han gledet seg over å ha den lille fordelen på meg. Nå kan han ikke det lenger, og det er en god følelse.

Røk mot stjernespiller

Da faren nådde fjerde runde i Australian Open i 1997, røk han ut mot tidligere verdenstoer Goran Ivanišević. Kroaten er et kjent navn blant tennis-elskere og vant senere Wimbledon i 2001.

Likevel presset Christian Ruud fram en dramatisk femsetter som sønnen har fått høre om.

– Jeg vet at han ledet 40-0 på Gorans serve på stillingen 3-3 i det avgjørende settet. Han har fortalt meg at det er et av hans beste resultater, men tøffeste tap i karrieren, så jeg har fått høre den historien et par ganger.

Tøff motstand

For å overgå pappa Christians bragd fra Australian Open i 1997 og gå til kvartfinale i en Grand Slam, må Casper Ruud slå ut russiske Andrej Rublev.

Den 23 år gamle russeren ligger på 8.-plass på verdensrankingen og har slått sin norske motstander i deres to tidligere møter på tennisbanen.

– Han har vært en av de beste spillerne i verden de siste åtte-ni månedene, så det blir en stor test på mandag, sier Ruud om Rublev.

Rublev forventer også en tøff kamp i møte med nordmannen.

– Det kommer til å bli tøft. Det kommer til å bli en fysisk kamp, fordi han har stor fysisk styrke. Han løper mye, og han bruker virkelig forehanden sin hardt, sa Rublev etter å ha kvalifisert seg til kvartfinalen.

