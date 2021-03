Lørdagens TV-sport, time for time

LØRDAG:

05.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 80 milli. aus. dollar) i Melbourne: 3. runde kvinner og menn fra 01.00. Casper Ruuds kamp mot Radu Albot fra Moldova er antagelig ferdig når denne morgensendingen begynner. Den fortsetter langt utover dagen. (Eurosport Norge)

11.00: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia, utfor kvinner. Våre to fartskjørere, Kajsa Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinkel skal prøve å forbedre plasseringene sine fra super-G. Da var Lie 18 hundredeler fra medalje. Se grafikk foran. (NRK1, Eurosport Norge)

12.20: Fristil, VM i Idre, Sverige: Skicross kvinner og menn, utslagsrunder. (SVT1, Vsport+)

13.00: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 21. runde: Hamburger SV – Greuther Fürth. (Vsport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: Leicester City – Liverpool fra King Power Stadium. (TV2 Sport Premium).

13.30: Fotball, engelsk Championship, 29. runde: Nottingham Forest – Bournemouth fra City Ground. (Vsport2)

13.30: Skøyter, VM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland, 3. dag: Semifinaler fellesstart kvinner og menn, 1000 m kvinner og menn, finaler fellesstart kvinner og menn. (Viasat 4)



14.00: Fotball, spansk La Liga, 23. runde: Granada – Atlético Madrid. (TV2 Sport1, Strive TV)

14.30: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia, sprint: 7,5 km kvinner. Marte Olsbu Røiseland er tittelforsvarer og Tiril Eckhoff utfordrer. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 21. runde: Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim. (Vsport1), Stuttgart – Hertha Berlin. Får Rune A. Jarstein ny tillit for Hertha? (Vsport+)

16.00: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: Crystal Palace – Burnley fra Selhurst Park. (TV2 Sport Premium, TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 29. runde: Birmingham City – Luton Town. (Vsport2)

16.00: Hopp, verdenscup menn (20 av 28) i Zakopane, Polen (HS140). En av få bakker som Halvor Egner Granerud har slitt i. Nå har han finslipt ovarennteknikken. (NRK1, Eurosport 1)



17.00: Fotball, fransk Ligue 1, 25. runde: Paris Saint-Germain – Nice. (Vsport3)

17.45: Rugby, turneringen Six Nations, Skottland – Wales. (Vsport2)

18.00: Håndball, mesterligaen kvinner, gruppespillets 14. og siste runde, gruppe A: Vipers Kristiansand – Krim Ljubljana (Slovenia). Spilles i Ljubljana. (Viasat 4)

18.00: Fotball, italiensk Serie A, 22. runde: Napoli – Juventus. (Strive TV)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: Manchester City – Tottenham fra Etihad Stadium. City har 15 strake seiere og toger videre? (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 21. runde: Union Berlin – Schalke 04. (Vsport1)

19.00: Golf, AT&T Pebble Beach (7,8 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Tredje spilledag fra California. (Eurosport Norge)



20.45: Fotball, italiensk Serie A, 22. runde: Spezia – AC Milan. (TV2 Sport1, Strive TV)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 24. runde: Brighton & Hove Albion – Aston Villa fra Falmer Stadium. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 25. runde: Lyon – Montpellier. (Vsport1)

21.00: Ishockey, NHL grunnserien: Winnipeg Jets – Ottawa Senators. (Vsport+)

22.30: Motorsport, Nascar Xfinity Series fra Daytona International Speedway. (Vsport3)

01.00: Ishockey, NHL grunnserien: Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens. (Vsport1), Florida Panthers – Tampa Bay Lightning. (Vsport2)

01.02: Tennis, Australian Open, 4. runde kvinner og menn. (Eurosport Norge)

04.00: Ishockey, NHL grunnserien: Vancouver Canucks – Calgary Flames. (Vsport1)