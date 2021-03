Flere kontroversielle mål da Haaland og Dortmund kastet vekk nye poeng

Med bare én seier på sine fem siste kamper hadde Borussia Dortmund håp om å komme tilbake på vinnersporet mot Hoffenheim i Bundesliga.

Det så bra ut etter at Jadon Sancho ga laget ledelsen i det 24. minuttet da Haaland var involvert i Dortmunds ledermål. Men i etterkant gikk det meste galt for hjemmelaget.

Etter en halvtime var Dortmund på vei gjennom da Haaland ble dratt ned av Kevin Vogt. Istedenfor at det ble rødt kort til Vogt og et frispark i farlig posisjon for Dortmund, scoret Hoffenheim i det påfølgende angrepet. VAR grep ikke inn, og dermed ble målet stående.

Ihlas Bebou sendte Hoffenheim i ledelsen like etter hvilen, og Haaland fikk nok en dommeravgjørelse mot seg da scoringen hans etter en snau time ble annullert for offside etter videodømming.

Men til slutt fikk Haaland sin revansj da han utnyttet en pasningsfeil hos Hoffenheim i det 81. minutt. Nordmannen fosset gjennom forsvaret og sikret 2-2 for Dortmund. Hoffenheim klaget på målet ettersom de hadde en spiller nede med skade mens Dortmund scoret.

