Publikum stenges ute fra Australian Open

Australske myndigheter reagerer med kraftige tiltak når det oppdages koronatilfeller. Fra midnatt lørdag lokal tid blir innbyggerne pålagt å være hjemme dersom man ikke skal arbeide, handle mat eller gi livsnødvendig hjelp. Skolene holdes stengt mandag og tirsdag.

Årsaken er at det er oppdaget et koronatilfelle på et karantenehotell i delstaten.

Statsminister Daniel Andres i Victoria sier at Australian Open har tillatelse til å fortsette fordi spillerne anses å være på arbeidsplassen. Alle spillerne gjennomgikk 14 dagers karantene før turneringen startet.

Casper Ruud skal møte Radu Albot fra Moldova i 3. runde. Den kampen har forventet start klokka 01.00 natt til lørdag.

Casper Ruud og makker Miomir Kecmanovic klarte ikke videre avansement i doubleturneringen i natt.

Ruud og hans serbiske lagkamerat Miomir Kecmanovic tapte i to strake sett for Marcelo Arevalo fra El Salvador og Matwe Middelkoop fra Nederland. Kampen endte 6-3, 6–1.