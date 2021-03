Når Norge sier nei

Ut fra smittevernhensyn: Ja. Ut fra Norges status i sportsverdenen, som noen er bekymret for: Uproblematisk. Det korte svaret er jo at det er en grunn til at både smitte- og dødstall er veldig lave i Norge.

Vi er mer bekymret for breddeidretten og alle dens utøvere som faktisk hindres i å trene enn at toppidrettsutøvere ikke får konkurrere på norsk snø i mars måned.

Men det er selvsagt et paradoks at alle utøverne som nå kjemper om VM-medaljer i Cortina d’Ampezzo (alpint) og Pokljuka (skiskyting) ikke får konkurrere i Kvitfjell og i Holmenkollen. Enda rarere blir det nok for hopp, kombinert og langrenn som alle må glemme Holmenkollen i år. Der skulle vi jo til og med få se den gamle femmila i gammeldags format, med individuell start som i Oddvar Brås dager.

Men det er også et paradoks at toppidretten ruller og går over hele verden, innkapslet i sine egne bobler. Stort sett går det bra.

Likedan med fotballen der de fleste europeiske ligaer er i gang. Vålerengas kamp i mesterligaen var unntaket. Den måtte spilles i Danmark. Og kanskje tapte VIF-damene store inntekter på straffemissen der nede.

Men det er noe med perspektivene. Det er umusikalsk at klubb-VM i fotball avgjøres i Qatar mens det er reiserestriksjoner over hele verden. Nå legges det omfattende planer for gjennomføring fotball-EM over hele Europa i sommer før Tokyo skal formes som en boble slik at sommer-OL lar seg gjennomføre der i juli og august.

«The show must go on», sa daværende IOC-president Avery Brundage etter München-massakren i 1972. Showet fortsetter. Men ikke i Norge.

