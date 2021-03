Fredagens tv-sport, time for time

05.00: Tennis, Australian Open (hardcourt) i Melbourne, 3. runde. Casper Ruud er for første gang videre til tredje runde i denne turneringen. I tredje runde venter Radu Albot fra Moldova, kampen går tidligst klokka 01.00 natt til lørdag. Men først må han ut i 2.-rundekamp i double med makkeren Miomir Kecmanovic fra Serbia. Paret møter Arevalo (El Salvador)/Middelkoop (Nederland), etter planen allerede kl. 05.30 i dag. Blant aktuelle singlekamper kamper i denne tidlige morgensendingen er tyske Alexander Zverev mot Adrian Mannarino fra Frankrike og Aslan Karatsev, Russland – Diego Schwartzmann, Argentina. (Eurosport Norge)

09.02: Tennis, Australian Open (hardcourt) i Melbourne, 3. runde. Mest aktuelle herrekamp er oppgjøret mellom verdenstreer Dominic Thiem, Østerrike og bråkebøtta og hjemmehåpet Nick Kyrgios. Senest i forrige runde onsdag kveld kom en velkjent Kyrgios-eksplosjon med knust racket og disiplinærstraff fra dommerne da han tapte første sett. (Eurosport Norge)



12.20: Fristil, VM i Idre Fjäll, Sverige: Snowboardcross, lagfinaler kvinner og menn. (Vsport +)

14.25: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia: Sprint 10 km menn. Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid går for Norge. Alle fire har vunnet verdenscuprenn denne sesongen. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

15.05: Skøyter, VM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland, andre dag: Lagtempo kvinner og menn, 500 m kvinner og menn fra Thialf isstadion. Det norske herrelaget med Sverre Lunde Pedersen, Allan Dahl Johansson og Halgeir Engebråten satte knallsterk banerekord i lagtempo på denne isflaten i verdenscupen for 14 dager siden. Uten uhell er de følgelig blant gullfavorittene i dag, men utfordrerne står i kø: Canada først, tett fulgt av Russland og Nederland. Det norske kvinnelaget Ida Njåtun, Marit Fjellanger Bøhm og Ragne Wiklund vil også kjempe for en medalje, men kan ventelig gjøre lite med Canada og Nederland. (Viasat 4)



15.55: Hopp, verdenscup menn i Zakopane (HS140), Polen: Kvalifisering. Askerbøringen Halvor Egner Granerud tok sesongens 10. verdenscupseier i Klingenthal sist helg. Nå jakter han den norske totalrekorden til trønderen Roar Ljøkelsøy, som klarte 11 i en lang og innholdsrik karriere. Men Granerud fikk lite til å stemme forrige gang han var i Zakopane, tidlig i januar. Da endte han på 23.-plass. Derfor har han terpet på kjøring og glid i ovarennet denne uka. Sporet i den polske storbakken er litt spesielt, med is i midten og plast på kantene. (NRK 2, NRK 1 fra kl. 16.15)

16.30: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk). Tredje av 10 delturneringer. Semifinaler, 2. dag: Magnus Carlsen måtte igjennom armageddon for å slå ut russeren Daniil Dubov i kvartfinalen. I semifinalen møter han franske Maxime Vachier-Lagrave, som slo ut Levon Aronian. (TV 2 Sport 2)

19.15: Fotball, Bundesliga kvinner, 13. runde: FFC Eintracht Frankfurt – SGS Essen. To lag i midtsjiktet i den tyske toppligaen. (Vsport +)



20.00: Fotball, engelsk Super League kvinner, 15. runde: Manchester City – Manchester United fra Academy Stadium. De to Manchester-klubbene er begge i tettrioen og jakter Chelsea på tabelltoppen. United ligger to poeng foran City og fikk inn den norske stopperen Maria Thorisdottir (27) fra Chelsea i januarvinduet. (Vsport 3)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 21. runde: RB Leipzig – Augsburg fra Red Bull Arena. Alexander Sørloth (25) har fått 18 kamper, men bare fem hele i Bundesliga for RB Leipzig siden overgangen fra Trabzonspor i september. Han har scoret én gang i Bundesliga og én gang i Mesterligaen. (Vsport 2)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 29. runde: Blackburn Rovers – Preston North End fra Ewood Park. (Vsport 2)

21.00: Golf, AT&T Pebble Beach (7,8 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra California. Viktor Hovland står over, mens Kristoffer Ventura må klare en plass på øvre halvdel i dag for å få spille om dollarpremiene lørdag og søndag. (Eurosport Norge)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Boston Bruins fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

01.00: Motorsport, sesongåpning Nascar Truck Series fra Daytona International Speedway. (Vsport 3)

01.02: Tennis, Australian Open i Melbourne, 3. runde. Casper Ruud skal etter oppsatt spilleplan møte Radu Albot fra Moldova kl. 01.00. Sendingen pågår natten igjennom. (Eurosport Norge)

03.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – St. Louis Blues fra Gila River Arena i Phoenix. (Vsport 2)