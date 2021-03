Åtte dagers karantene for VIF-jentene, startet med forsinkelse

Ingvild Isaksen, innholdsprodusent i VIF, opplyser til NTB at etter at laget hadde landet i det chartrede flyet på GA-terminalen på Oslo lufthavn, ble alle testet for korona. Det ble de ferdig med rundt klokken 22.30, men kom seg ikke ut fra terminalen før en time senere.

– Det var ikke dramatisk, jentene har hatt det fint, sa Isaksen.

Nå venter det karantene på hele troppen i Oslo.

Les også: Straffe-mareritt sendte VIF ut

I 16-dels-finalen mot Brøndby røk Vålerenga ut på straffespark etter 120 intense minutter. På grunn av koronasituasjonen fikk ikke Vålerenga spilt kampen før jul og heller ikke over to kamper.

Laget var best og skapte mest i ordinær tid, men klarte ikke å utnytte sjansene. Derfor var det en svært skuffet gjeng som gikk av banen på Brøndby stadion.

- Klart vi er skuffet. Vi følte at vi spilte best og det er litt surt at vi ikke fikk sjansen til å spille hjemmekampen slik vi nomalt ville ha gjort, sa Celina Bizet Ildhushøy i intervjusonen etter kampen.

Hadde kampene blitt spilt i fjor høst ville laget også hatt mange flere spillere tilgjengelige.

Nå blir det fokus på norsk serie og cup. Men først må alle som var med på turen til Danmark i karantene.