TorsdagensTV-sport, time for time

05.00: Tennis, Australian Open (hardcourt) i Melbourne, 2. runde. Casper Ruuds oppgjør mot amerikaneren Tommy Paul skulle etter planen starte tidligst 02.30 norsk tid, men kanskje er den ferdig når denne sendingen starter. Blant andre aktuelle kamper er Stefanos Tsitsipas, Hellas – Thanasi Kokkinakis, Australia og kvinnekampen mellom amerikanerne Jennifer Brady og Madison Brengle. (Eurosport Norge)

07.00: Tennis, Australian Open, 2. runde. (Eurosport Norge)

10.40: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Super-G kvinner. Kajsa Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinckel er norske deltakere. (NRK1, Eurosport Norge)



11.02: Tennis, Australian Open, 2. runde. Casper Ruuds læremester, spanjolen Rafael Nadal møter etter planen Michael Mmoh fra USA i den siste kampen i 2. runde for menn. I kvinneklassen møtes Jessica Pegula, USA og Samantha Stosur, Australia i siste kamp. (Eurosport Norge)

12.55: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Super-G menn. Da Adrian Smiseth Sejersted dro hjem onsdag for å operere sitt skadde kne, ble det fra før reduserte norske fartslaget begrenset til Kjetil Jansrud og Henrik Røa. ( NRK 1, Eurosport Norge)

14.30: Fristil, VM i Idre Fjäll, Sverige: Snowboardcross kvinner og menn, finale. (Vsport +)



14.45: Skøyter, VM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland, første dag: 3000 m kvinner og 5000 m menn fra Thialf isstadion. Norge er tildelt rekordmange 26 kvoteplasser i årets VM, mot 11 i fjor. Troppen teller seks kvinner og åtte menn. I dag stiller Ragne Wiklund og Sofie K. Haugen på kvinnenes 3000 m og Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen og Peder Kongshaug på mennenes 5000 meter. Bergenseren Sverre Lunde Pedersen er utvilsomt den mest meritterte av dem. 28-åringen kapret bronse i allround-EM sammenlagt på samme arena 17. januar, og tok gull på dagens distanse i VM i Inzell for bare to år siden. (Viasat 4)

16.30: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk). Tredje delturnering av 10. Femte dag, kvartfinaler. (TV 2 Sport 2)



18.30: Fotball, engelsk FA-cup, 5. runde: Wolverhampton Wanderers – Southampton fra Molineux Stadium. Wolves har vunnet denne turneringen fire ganger (1893, 1908, 1949, 1960). Siste gang var altså for over 60 år siden. De vinner kanskje ikke i år heller, men har i hvert fall vist gryende form og har ikke tapt i FA-cupen hjemme på Molineux siden de ble slått ut av Chelsea i 2017. For Southampton er antakelig en cupkamp igjen en velkommen avveksling fra Premier League. Der står de nå med fem strake tap og stygge 3–18 i målforskjell på en knapp måned. Men de slo ut Arsenal i forrige cuprunde. (Vsport 1)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, gruppe B: RK Celje, Slovenia – Veszprém HC, Ungarn. Veszprém kan sikre grepet om sin direkte kvartfinaleplass et sykke bak suverene Barcelona, Celje bør vinne for å trygge håpet om kvalifisering til kvarten. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup: Trekning av kvartfinalene. (Vsport 1)



21.00: Fotball, engelsk FA-cup, 5. runde: Barnsley – Chelsea fra Oakwell. Barnsley tar imot London-giganten Chelsea i South Yorkshire – og gjør det med håp om å gjenskape klubbens prestasjon fra 2008. Da hadde de allerede slått ut Liverpool, før de slo nettopp Chelsea i kvartfinalen og avanserte helt til semifinale. Det var klubbens sterkeste cupinnsats på nesten 100 år: De var tapende finalister i 1910 og tok sin eneste FA-cuptriumf da de slo West Bromwich Albion i 1912. Chelsea har åtte FA-cuptitler, den siste i 2018. (Vsport 2)

21.00: Golf, AT&T Pebble Beach (7,8 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra California. Etter innsatsen på Europa-touren i Saudi-Arabia sist helg står Viktor Hovland over denne. Kristoffer Ventura stiller imidlertid opp. Han misset cuten i denne turneringen i fjor og bør helst unngå det nå. (Eurosport Norge)

01.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning fra BB&T Center (Vsport 1), Montreal Canadiens – Edmonton Oilers fra Bell Centre. (Vsport 2)

01.02: Tennis, Australian Open, 3. runde starter. (Eurosport Norge)

04.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – San Jose Sharks fra Staples Center (Vsport 2), Vancouver Canucks – Clagary Flames fra Rogers Arena. (Vsport 1)