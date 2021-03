Tammy Abraham avgjorde da Chelsea-reservene slet seg videre

Det gjorde han med kampavgjørende bidrag i begge ender av banen. Scoringen hans i det 64. minutt var Chelseas første avslutning på mål.

Et snaut kvarter senere sto han rett utenfor streken og nikket ballen over da Barnsley-innbytter Michael Solbauer løftet ballen over keeper etter at Kepa Arrizabalaga bokset et frispark fra Alex Mowatt rett ut til ham.

– Jeg var forsvarer i oppveksten, så det var instinktet som slo inn, sa Abraham om at han beveget seg inn mot målstreken og sto perfekt plassert til å klarere.

Vinnermålet ble godkjent selv om Barnsley-spillerne ropte på offside. Mange mente at det ville blitt annullert om det hadde vært VAR, men TV-produksjonen hentet fram bilder som tydet på at dommernes avgjørelse var korrekt. Derimot ville Abraham med videodømming fått straffe i første omgang.

I FA-cupen benyttes VAR bare når en Premier League-klubb er hjemmelag.

Ut over scoring og redning på strek burde Abraham fått et straffespark. TV-Bildene viste helt klart at Toby Sibbick traff foten hans med sitt taklingsforsøk i det 17. minutt av en første omgang Barnsley dominerte.

Les også: Hevder Udahl har bestemt seg for å vende tilbake til Vålerenga (+)

Southampton reiste seg etter stjernesmell

Southampton reiste seg etter noen stjernesmeller den siste uka og vant fortjent 2-0 borte mot Wolverhampton i FA-cupen.

Etter å ha spilt med ni mann mot Manchester United forrige uke og tapt 0-9, fikk Southampton i helgen spille mot ni mann, men tapte likevel 2-3 for Newcastle.

Torsdag viste laget at det kan prestere på bortebane, iallfall når det er 11 mot 11. Danny Ings og Stuart Armstrong scoret målene da laget tok seg til kvartfinale i cupen. Der blir det ny bortekamp mot Bournemouth fra mesterskapsserien.

– Det har vært en tøff tid for oss. Vi har jobbet hardt, men ikke fått resultater. Dagens seier er enormt viktig for selvtilliten, sa Ings til BT Sports.

Les også: Bayern München sikret Europas åttende strake seier i VM for klubblag

Trekningen av kvartfinalene

Bournemouth – Southampton

Chelsea – Sheffield United

Everton – Manchester City

Leicester – Manchester United

Kampene spilles 20. og 21. mars.