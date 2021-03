Kaotisk renn sendte mange ut. Jansrud utenfor topp ti

Av Lars Eide

Vincent Kriechmayr tok gullet foran Romed Baumann og Alexis Pinturault. Jansrud kom 1,04 sekunder bak østerrikeren som tok sitt første VM-gull.

– Det ble fryktelig vanskelig. På besiktigelsen så det fint ut, og så gikk de inn med vannslanger. Det ble superisete og slagete. Det ble en enormt krevende super-G. Kjipt for min del. Jeg var veldig tent i dag, sa Jansrud til NTB, som med det kjørte under samme forhold som han har slitt med i Kitzbühel og Garmisch-Partenkirchen i forkant av mesterskapet.

– Det er min egen kjøring som ikke fikser det i dag, dessverre, la han til.

De første tre kjørerne, Christian Walder, Loïc Meillard og Mauro Caviezel, kjørte alle ut én etter én. Totalt var det 21 løpere som ikke kom seg til mål i den krevende traseen.

Setter spørsmålstegn

Den første trioen slet med en blå port etter det såkalte Vertigine-hoppet tidlig i traseen. I målområdet ble det ropt «skandale» fra flere da utkjøringene skjedde, men det er ikke Jansrud enig i.

– De beste vinner. Jeg tror ikke det er noen skandale, men jeg setter litt spørsmålstegn til at FIS (Det internasjonale skiforbundet) endrer så mye. De flyttet også en port to meter på hoppet. Det er veldig uvanlig å gjøre etter en besiktigelse når folk har vært og memorert det. Det får nesten FIS svare på hvorfor de gjorde, men det er noen utøvere som reagerte på det, sa 35-åringen.

– Forskjellene var store fra besiktigelse til rennstart. Jeg skjønner ikke helt hvor det kom fra, sa Jansrud, som understreket at det var bra at Kriechmayr, som har vært best i super-G, vant – og at han ikke er kritisk til arrangørens valg om endring i traseen.

– De tar en avgjørelse om å fikse det. Da må man nesten stole på at de mente det var for dårlig snø til å kjøre som det var.

Ny god opplevelse for Røa

Henrik Røa med startnummer 38 kjørte inn til 17.-plass og leverte med det et nytt imponerende renn. Mesterskapsdebutanten endte 1,74 sekunder bak Kriechmayr.

– Det var veldig fint. Det var fint underlag. Det responderte bra på toppen. Deilig å få den følelsen. Jeg ville gi gass, sa Røa til NTB.

– Det er første gang jeg er i VM, så det er moro. Gøy å være her! sa en blid Røa.

Lasse Kjus sikret Norges hittil siste VM-gull i super-G. Han delte seieren med Hermann Maier i Vail i 1999. Fredag er det ingen konkurranser i alpin-VM da utfortreninger skal unnagjøres.

Alpin-VM super-G torsdag i Cortina d'Ampezzo, Italia:

Menn:

1) Vincent Kriechmayr, Østerrike 1.19,41, 2) Romed Baumann, Tyskland 1.19,48, 3) Alexis Pinturault, Frankrike 1.19,79, 4) Brodie Seger, USA 1,19,83, 5) Dominik Paris, Italia 1.19,96, 6) Matthias Mayer, Østerrike 1.20,01, 7) Matthieu Bailet, Frankrike 1.20,13, 8) Travis Ganong, USA 1.20,16, 9) Andreas Sander, Tyskland 1.20,29, 10) Beat Feuz, Sveits 1.20,34.

Norske: 12) Kjetil Jansrud 1.20,45, 17) Henrik Røa 1.21,15.