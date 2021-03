En svensk verdensmester på skøyter!

Nils van der Poel sørget for svensk gull på 5000 meter i skøyte-VM i Heerenveen. Han gikk inn til 6.08,39 og slo favoritten Patrick Roest med 1,65 sekund.

Svensken knuste Norges bestemann Hallgeir Engebråten i samløp i nest siste par. Engebråten kom i mål til 6.26,53, som holdt til 12.-plass.

– Hvilken makeløs prestasjon! Han går helt fantastisk. For en løper, sa den svenske skøytelegenden Tomas Gustafson i Viaplays sending. Gustafson vant OL-gull på 5000 meter både i 1984 og 1988. Van der Poel tok imidlertid Sveriges første VM-gull på skøyter siden 1973.

24-åringen fra Trollhättan var egentlig ikke kvalifisert til VM. Han er nylig tilbake etter et langvarig skadeopphold, og da alle internasjonale løp før jul ble avlyst på grunn av pandemien ble kvoteplasser delt ut på grunnlag av forrige sesongs resultater.

Van der Poel gjorde det knallsterkt på langdistansene i EM i januar, og da Japan besluttet å avstå fra VM-deltakelse fikk han forrige uke klarsignal.

Gullet glapp igjen

Patrik Roest har dominert distansen i lang tid, men selv om han er allroundverdensmester tre ganger mangler han fortsatt VM-gull på enkeltdistanse. Den nederlandske hjemmefavorittens 6.10,05 i tredje siste par holdt bare til sølv.

Roest hadde vunnet 17 av sine 19 siste løp på distansen. Unntakene var VM de to foregående årene. I 2019 ble han henvist til sølv av Sverre Lunde Pedersen, i fjor ble han disket.

Russeren Sergej Trofimov fikk bronse etter å ha gått inn til 6.13,02 i siste par.

Tittelforsvarer og verdensrekordholder Ted-Jan Bloemen stilte ikke på distansen. Canadieren sa at han ikke har fått trent tilstrekkelig på grunn av pandemien.

Slo Kramer

Sverre Lunde Pedersen ble nummer 17 med 6.31,40, Peder Kongshaug nummer 18 med 6.33,28. Begge plasserte seg dermed foran Sven Kramer, som har åtte VM- og tre OL-gull på distansen. Han ga opp og gikk inn til 6.35,52 i siste par.

Søndag er det 10.000 meter i VM. Nils van der Poel anser det som sin beste distanse.

Kjempet for medalje

Ragne Wiklund gikk seg langt ned i kjelleren og sikret en 4.-plass på 3000 meter under skøyte-VM i Heerenveen torsdag.

– Jeg har så vidt kommet tilbake til meg selv. Jeg hadde vondt i magen, og det var en liten kamp om ikke å «blacke ut», sa hun til Viasat om lag 20 minutter etter løpet.

Wiklund kom inn til 4.00,49 og var 2,02 sekund bak gullvinneren Antoinette de Jong fra Nederland.

Hun åpnet hardt og noterte seg for to rundetider under 30 blank de første 1000 meterne.

– Jeg gikk for medalje. Man må gå for det. Det var ikke meningen å åpne med en 30-runde, men jeg gikk fortere på de første 200, så da ble det større fart, sa Wiklund.

Den tsjekkiske veteranen Martina Sablikova tok sølvet, og hun var ett tidel unna seieren. 3.59,75 holdt til bronseplass for nederlandske Irene Schouten. Wiklund var altså 74 hundredeler fra medalje.

Sofie Karoline Haugen ble nummer 15 med 4.10,77.

VM skøyter enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland torsdag:

Menn, 5000 m:

1) Nils van der Poel, Sverige 6.08,39, 2) Patrick Roest, Nederland 6.10,05, 3) Sergej Trofimov, RSU (Russlands skøyteforbund) 6.13,02, 4) Danila Semerikov, RSU 6.16,02, 5) Jorrit Bergsma, Nederland 6.16,92, 6) Daniil Aldosjkin, RSU 6.17,54, 7) Davide Ghiotto, Italia 6.17,69, 8) Bart Swings, Belgia 6.19,61, 9) Patrick Beckert, Tyskland 6.21,46, 10) Jordan Belchos, Canada 6.21,99.

Norske: 12) Hallgeir Engebråten 6.26,53, 17) Sverre Lunde Pedersen 6.31,40, 18) Peder Kongshaug 6.33,28.

20 utøvere fikk plassering.

Kvinner, 3000 m:

1) Antoinette de Jong, Nederland 3.58,47, 2) Martina Sablikova, Tsjekkia 3.58,57, 3) Irene Schouten, Nederland 3.59,75, 4) Ragne Wiklund, Norge 4.00,49, 5) Isabelle Weidemann, Canada 4.00,96, 6) Joy Beune, Nederland 4.02,21, 7) Natalia Voronina, RSU (Russlands skøyteforbund) 4.02,85, 8) Valerie Maltais, Canada 4.03,00, 9) Francesca Lollobrigida, Italia 4.04,37, 10) Jevgenia Lalenkova, RSU 4.05,05.

Øvrig norsk: 15) Sofie Karoline Haugen 4.10,77.

20 utøvere fikk plassering.