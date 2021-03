Svensk gullhåp skadd før ski-VM

Det skriver Expressen onsdag.

Svahn skal ha skadd seg i verdenscupsprinten i Ulricehamn sist helg. Det svenske landslaget opplyser at Svahn er inne i en rehabiliteringsperiode, og at hun ikke kommer til å miste VM om to uker.

Svahn bekrefter at hun velger å droppe det svenske mesterskapet for å fokusere på VM i tyske Oberstdorf.

– Det er ikke verdt å reise med tanke på VM, sier hun.

Sprintspesialisten må belage seg på at det stilles forventninger til henne foran VM, der hun er gullhåp. Hun innehar for øyeblikket tredjeplassen i verdenscupen i sprint, der hun er bak ledende Anamarija Lampic fra Slovenia og sveitseren Nadine Faehndrich.

VM-vrakede Dyvik vant sprinten

Langrennsprofilen Anna Dyvik har allerede fått beskjed om at hun blir vraket fra den svenske VM-troppen. Onsdag ga hun svar på tiltale med SM-gull i sprint.

– Det er helt fantastisk, så utrolig gøy, sa Dyvik til SVT etter å ha sikret seg gullmedaljen.

Stjernene Linn Svahn, Maja Dahlqvist og Jonna Sundling sto over sprinten. De er klare for VM uansett. Hvem som får Sveriges fjerde plass til VM-sprinten er ikke klart. Gullvinner Dyvik har allerede fått beskjed om at hun ikke får VM-plass. Det brukte hun som motivasjon til å ta SM-gullet på imponerende vis.

– Ja, det gjorde jeg virkelig. Jeg tenkte hele dagen at det eneste jeg vil i dag er å vinne. Og at jeg kom til å kjøre som en idiot, sa Dyvik.

Johanna Hagström, som kjemper om VM-plass, rykket tidlig ifra, men Dyvik kjørte henne inn og tok seg forbi før oppløpet. Der holdt Dyvik konkurrenten bak seg. Emma Ribom tok bronsen.

Les også: Ski-VM påvirkes ikke av tysk nedstenging: – Boblen fungerer