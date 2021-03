Onsdagens TV-sport, time for time

05.00: Tennis, Australian Open (hardcourt) i Melbourne, 2. runde. Med blant annet ATP-kampene Dominic Thiem, Østerrike – Dominik Koepfer, Tyskland og Novak Djokovic, Serbia – Frances Tiafoe, USA på programmet. Casper Ruud spiller etter planen sin kamp i 2. runde mot amerikaneren Tommy Paul torsdag morgen norsk tid. (Eurosport Norge)

07.02: Tennis, Australian Open, 2. runde. Tidsskjemaet kan endres på kort varsel, men på programmet står blant annet WTA-kampene Caroline Garcia, Frankrike – Naomi Osaka, Japan og Ajla Tomljanovic, Australia – Simona Halep, Romania. (Eurosport Norge)

09.55: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Kombinasjon menn, super-G. NB! KONKURRANSEN UTSATT TIL MANDAG 15. FEBRUAR.



12.30: Fristil, VM i Idre, Sverige: Skicross kvinner og menn, kvalifisering. (Vsport +)

14.55: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia: Blandet stafett, 2 x 6 km kvinner og 2 x 7,5 menn. Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø går for Norge. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

16.30: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk). Tredje delturnering av 10. Femte dag, kvartfinaler. Magnus Carlsen spiller sin andre kamp (fire partier) mot russeren Daniil Dubov. (TV 2 Sport 2)

17.00: Fotball, spansk Primera Division kvinner, 20. runde: Madrid CFF – Athletic Bilbao. Madrid kjemper med Levante, Real Madrid og Atlético om medalje. Barcelona leder suverent med 15 seiere av 15 mulige. (Vsport +)



18.30: Fotball, engelsk FA-cup, 5. runde: Swansea City – Manchester City fra Liberty Stadium. Pep Guardiola elsker å vinne titler, så det er ikke sikkert han reiser til Wales med et sterkt redusert City-lag. Det kan være skummelt også, Swansea har meget sterk form i divisjonen under med 10 strake kamper uten tap. Nå har de også fått inn Connor Hourihane på lån fra Villa og han har scoret i de tre siste. (Vsport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 11. runde gruppe A: Vipers Kristiansand – Rostov Don fra Erd, Ungarn. Vipers og Nora Mørk er inne i en tøff periode i mesterligaen, etter å ha fått koronautsatt mange kamper. Mandag kveld tapte de for andre gang på to dager mot ungarske Ferencvaros. Det blir ikke enklere mot Rostov? (Viasat 4)

20.30: Fotball, engelsk FA-cup, 5. runde: Leicester City – Brigthon & Hove Albion fra King Power Stadium (Vsport 2), Sheffield United – Bristol City fra Bramall Lane. (Vsport 3)

21.00: Fotball, nederlandsk cup, kvartfinale: Ajax – PSV Eindhoven fra Johan Cruijff Arena i Amsterdam. Kampen om pokalen – KNVB Beker – tilspisser seg når Nederlands to beste klubber møtes allerede i kvarten. Ajax er regjerende cupmester og har samlet 19 titler på 25 finaler, PSV har 9 titler på 17 finaler. (Vsport +)



21.05: Fotball, fransk cup, Coupe de France 32-delsfinale: Caen – Paris Saint-Germain fra Stade Michel d'Ornano. (Vsport 1)

21.15: Fotball, engelsk FA-cup, 5. runde: Everton – Tottenham fra Goodison Park i Liverpool. Joshua King har fått to innhopp siden ankomsten til Everton. Skal vi tippe at han får prøve seg skikkelig i kveld? Behovet for å hvile spillere er stort i det beinharde kampprogrammet for toppklubbene i England. (Viasat 4)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Boston Bruins fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

01.02: Tennis, Australian Open i Melbourne: 2. runde fortsetter. (Eurosport Norge)

01.30: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs fra Bell Centre. (Vsport 2)