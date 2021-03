Helsedirektøren sier nei til karanteneunntak for idretten

Onsdag forlenget regjeringen innreiserestriksjonene til ut februar. Det betyr at utenlandske idrettsutøvere heller ikke de nærmeste tiden får unntak fra norske karantenebestemmelser.

Er situasjonen den samme neste måned, setter det etter alle solemerker en stopper for en rekke verdenscuprenn på norsk jord. 6. og 7. mars er det alpinrenn i Kvitfjell, og helgen etter skal hopp- og langrennssirkuset innta Holmenkollen.

Det henger også tilsvarende spørsmålstegn rundt andre tilsvarende arrangementer.

Idretten er avhengig av karanteneunntak dersom de nevnte arrangementene skal kunne gjennomføres. Per nå vil ikke Helsedirektoratet anbefale at det ønsket innfris.

– Slik situasjonen er nå, med den smitten vi har i Europa, vil ikke vi anbefale det. Nå er det regjeringen som tar stilling til hvor unntakene bør være, og jeg mener det bør være en prioritering der først og fremst de kritiske samfunnsfunksjonene og de nødvendige funksjonene for å holde næringslivet i gang prioriteres. Og naturligvis unntak som gjelder barneretten og menneskerettigheter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Snudde

22. januar offentliggjorde kulturminister Abid Raja (V) at toppidrettsutøvere var innvilget karanteneunntak ved innreise. Beskjeden var at både verdenscuprenn på ski i mars og andre arrangementer kunne avholdes, forutsatt at smittesituasjonen fortsatt tillot det.

Kort tid etter kom imidlertid kontrabeskjeden. Som følge av spredningen av den britiske virusmutasjonen ble unntaket inndratt.

Helsedirektoratet har hele tiden stått på sitt. Også i forkant av regjeringens unntaks-ja var anbefalingen å ikke åpne for unntak. Det har ikke endret seg.

– Slik situasjon er nå, mener vi at det er viktig å ha strenge karanteneregler i Norge og at vi heller ikke gir unntak for toppidretten når det gjelder dette, sier Guldvog til NTB.

Viser til tennisen

Han viser samtidig til løsninger som er brukt i andre deler av idretten.

– Det er ikke noe i veien for at man kan se på løsninger, gitt at man innfrir på karantenesiden. Det er noe man blant annet har gjort i Australian Open og tenniskonkurransene der nede, sier han.

Casper Ruud og resten av tenniseliten reiste til Australia tidlig for å være i karantene i to uker før turneringen startet.

Den løsningen kan samtidig vise seg vrien å benytte i forbindelse med for eksempel verdenscuprennene på ski neste måned. Langrennsløpere og hoppere vil trolig komme rett til Oslo fra Tyskland etter å ha kjempet om VM-medaljer helgen før.

Verdenscuprennene i skiskyting i Holmenkollen fra 16. til 21. mars står også på listen over arrangementer som er i fare. Det samme gjelder verdenscupavslutningen i langrenn på Lillehammer samme uke.

