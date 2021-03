Bergerud bytter ut Tyskland med dansk håndball

Det melder TV 2. Bergerud har de siste sesongene spilt for tyske Flensburg-Handewitt etter overgangen fra danske Holstebro i 2018, men han klarte ikke å sikre seg posisjonen som førstekeeper over tid i Tyskland.

I Flensburg er han lagkamerat med landsmennene Magnus Jøndal, Gøran Johannesen og Magnus Abelvik Rød.

Jøndal gir seg som håndballspiller til sommeren.

Nå flytter Bergerud drøye to timer over grensen til Danmark og skal vokte målet til GOG kommende sesong. Kontrakten gjelder for 12 måneder fra sommeren av.

Bergerud sier selv at han er glad for at det ble GOG.

– Det var viktig for meg å komme til en klubb som kjemper om titler, sier han.

