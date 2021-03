Tirsdagens TV-sport, time for time

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt) i Melbourne, 1. runde. Casper Ruud har ett stort mål i årets første Grand Slam-turnering: Å ta seg til 2. runde. Det har han ikke klart i Australian Open siden han gjorde det for første gang i 2018. Faren Christian Ruud spilte seg til 4. runde i 1997. Det er fortsatt det lengste en norsk spiller har kommet i en GS-turnering. Hinderet i dag heter Jordan Thompson. Han spiller på hjemmebane og har møtt Ruud to ganger tidligere. De står med én seier hver. Kampstart er kraftig forsinket tirsdag morgen på grunn av kamper som tok lang tid. (Eurosport Norge)

12.55: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Super-G kvinner. Med Kajsa Vikhoff Lie og Ragnhild Mowinckel. Enorme snømengder i Cortina gjorde at gårsdagens superkombinasjon for kvinner måtte utsettes. Kvinnenes super-G i dag skal gå av stabelen, men er flyttet fra kl. 10.30 til 13.00. (Eurosport Norge, NRK 1)

NB! UTSATT: Super-G menn. Det skaderammede norske fartslaget med gjenværende Kjetil Jansrud, Adrian Smiseth Sejersted (knetrøbbel) og Henrik Røa får en ekstra hviledag. Snøproblemene i Cortina gjorde at guttas Super-G i går kveld ble utsatt til torsdag.



16.30: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk), fjerde dag. Tredje delturnering av 10, grunnspillet. Magnus Carlsen ledet knapt sammenlagt før gårsdagens kamper. (TV 2 Sport 2)

18.30: Engelsk FA-cup, 5. runde: Burnley – AFC Bournemouth fra Turf Moor. Burnley slo ut Fulham borte med 3–0 i forrige runde, mens Bournemouth eliminerte Crawley med 2–1 hjemme. Burnley er naturlige favoritter og som en av de eldste klubbene i England har de også den sterkeste FA-cup-historien, selv om den også er gammel: Cupmester i 1914 og tapende finalister i 1947 og 1962. Bournemouths største bedrift kom i januar 1984, da de slo regjerende cupmester Manchester United. (Vsport 2)

20.30: Engelsk FA-cup, 5. runde: Manchester United – West Ham United fra Old Trafford. FA-cupen er antagelig Ole Gunnar Solskjærs og Uniteds største sjanse til å vinne et trofé denne sesongen. Etter 3–3-«tapet» for Everton hjemme langt på overtid lørdag dempet i hvert fall Solskjær forventningene om ligagull kraftig: – Vi snakker ikke om å vinne tittelen. Vi har kommet langt, men bør ikke engang bli sett på som tittelutfordrere, sa han. I går kom også beskjeden om at Paul Pogba blir borte i flere uker grunnet skaden han pådro seg mot Everton. Veien til Wembley er tøff nok. Allerede i forrige runde måtte United slå ut Liverpool (3–2) og West Ham er heller ingen kasteball, med seks borteseiere i PL til nå og sjetteplass på tabellen. (Vsport 1)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, gruppe B: Barcelona – Telekom Veszprem fra Palau Blaugrana. En gruppefinale dette, men Barca har allerede ni seiere av ni mulige og ligger fem poeng foran det ungarske laget. (Vsport +)

21.00: Fotball, spansk La Liga, utsatt fra 1. runde: Real Madrid – Getafe fra Éstadio Alfredo di Stéfano. Real hangler videre og trenger nærmest et mirakel eller to for å hente igjen byrival Atlético på tabelltoppen. Avstanden er åtte poeng etter Atléticos kamp i går kveld (2-2) og de har enda en kamp til gode. Blant dem som fortsatt er skadd i Real er forsvarssjefen Sergio Ramos. Siste hjemmekamp endte med ydmykende 1–2 for Levante. Ramos ville nærmest ha satt livet til for å unngå noe slikt. (Strive TV)



00.30: Motorsport, Nascar. Den nye sesongen åpner med dette oppvisningsstevnet for inviterte førere. Det kjøres først 15 runder, deretter en 20-runders finale på Daytona International Speedway. (Vsport 3)

01.02: Tennis, Australian Open (hardcourt) i Melbourne: 2. runde starter. (Eurosport Norge)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks fra Staples Center (Vsport 1), Calgary Flames – Winnipeg Jets fra Scotiabank Saddledome. (Vsport 2)