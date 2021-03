Nå er Leeds United inne blant topp ti

Etter tapet mot Everton sist tok Leeds styringen tidlig i møtet med Crystal Palace mandag og vant 2-0.

Kampen hadde såvidt åpnet før Jack Harrison sendte kula i nettet bak Crystal Palace-keeper Vicente Guaita. Dermed sto det 1-0 til hjemmelaget før tre minutter var spilt. Leeds hadde flere sjanser i første omgang og kunne gått i garderoben med flere mål i protokollen.

- Vi ville mye og vi kunne scoret mer. Ja, nå ser vi oppover tabellen, sa målscorer Harrison til Sky Sports etter kampen.

Etter hvilen våknet spissen Patrick Bamford da en retur fra nevnte Guaita havnet i beina hans, og han fikk en enkel oppgave med å sende de hvite opp i 2-0 tidlig i annen omgang.

Før pause hadde Banford misbrukt en stor sjanse da han elegant dro seg helt alene med keeper 30 meter fra mål, men avslutningen endte i et sleivspark over.

Etter pause hadde laget også et skudd i tverrliggeren. Dessuten imponerte brasilianske Raphinha med noen tekniske detaljer.

Gjestene fra Sør-London truet aldri Leeds-keeper Illan Meslier, og laget til Marcelo Bielsa kunne innkassere sin tiende seier for sesongen.

Det betyr at Leeds tar seg forbi Arsenal på tabellen og ligger for øyeblikket på en tiendeplass, ett poeng foran Martin Ødegaards nye lag. Og nettopp disse to lagene møtes i neste seriekamp i London søndag.

Premier League menn mandag, 23. runde:

Leeds – Crystal Palace 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jack Harrison (3), 2-0 Patrick Bamford (52).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Gary Cahill, Luka Milivojevic, Crystal Palace.

Leeds (4-1-4-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Pascal Struijk, Liam Cooper, Ezgjan Alioski – Kalvin Phillips (Jamie Shackleton fra 88.) – Raphinha, Mateusz Klich, Stuart Dallas, Jack Harrison – Patrick Bamford.

Crystal Palace (4-4-2): Vicente Guaita – Nathaniel Clyne, Scott Dann, Gary Cahill, Tyrick Mitchell – Eberechi Eze, Luka Milivojevic, Jaïro Riedewald, Patrick van Aanholt (Andros Townsend fra 46.) – Jean-Philippe Mateta (Michy Batshuayi fra 65.), Jordan Ayew (Christian Benteke fra 77.).