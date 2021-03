Mandagens TV-sport, time for time

05.00: Tennis, Australian Open (hardcourt) i Melbourne, 1. runde. Årets første Grand Slam-turnering. Casper Ruud møter hjemmehåpet Jordan Thompson og får en vanskelig vei til eventuell 2.-rundekamp. Thompson (26) fra Sydney er ranket som nummer 52 (Ruud er nummer 27) på den siste ATP-rankingen. Han har deltatt i sju utgaver av Australian Open og tatt seg videre til 2. runde tre ganger. – En tøff motstander. Jeg har møtt ham to ganger tidligere, og vi har én seier hver. Det har vært to jevne kamper, forteller Ruud til Eurosport. (Eurosport Norge)

10.55: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Kombinasjon kvinner, slalåm. OBS! Dagens øvelse er utsatt til en senere dag på grunn av kraftig snøfall i Cortina. (Eurosport Norge, NRK 1)

16.30: Sjakk, online-turneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk), tredje dag. Tredje delturnering av 10, grunnspillet runde 11–15. Med Magnus Carlsen. (TV 2 Sport 2)

17.30: Håndball, EHFs mesterliga, utsatt kamp: FTC Hungaria – Vipers Kristiansand. (Viasat 4)

19.00: Fotball, dansk Superliga, 15. runde: Randers – FC Midtjylland fra Cepheus Park. Lasse Berg Johnsen (eks Raufoss) fikk tre innbytterminutter i debuten for Randers sist. Nå kommer topplaget Midtjylland på besøk, men de tapte 1–2 for Sønderjyske torsdag og er bare to poeng foran vertene. (Vsport 1)



20.30: E-sport, Telialigaen, 3. runde: 777 Esports – Wizard. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Leeds United – Crystal Palace fra Elland Road. Leeds og spissen Patrick Bamford hadde virkelig fortjent en bedre skjebne enn 1–2 hjemme for Everton onsdag i forrige uke. Men det hjelper ikke å spille offensiv og underholdende fotball når forsvaret ikke er på jobb før det har gått en stund. Hittil har Leeds sluppet inn 45 prosent av baklengsmålene sine i Premier League i løpet av den første halvtimen. Everton-kampen føyde seg pent inn, gjestene ledet 2–0 ved pause. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 22. runde: Atlético Madrid – Celta Vigo fra Wanda Metropolitano. Ligaleder Atlético har vunnet åtte strake seriekamper, lå 10 poeng foran Barcelona og Real Madrid før runden og er drøye favoritter her. (Strive TV)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Nashville Predators – Tampa Bay Lightning fra Bridgestone Arena. (Vsport 2)