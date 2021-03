Søndagens TV-sport, time for time

09.30: Kombinert, verdenscup menn i Klingenthal, Tyskland: Hopp (HS140).De norske VM-løperne er ikke med her. (NRK 1, Eurosport 1)

09.30: Golf, Saudi International (3,25 mill. dollar), Europatour menn i Kong Abdullah by med blant andre Viktor Hovland, som har spilt seg stort opp. (Viasat Golf)

10.03: Aking, verdenscup kvinner i St. Moritz: Single 1. omgang, 2. omgang kl. 11.28. (Eurosport Norge)

10.45: Langrenn, verdenscup i Ulricehamn, Sverige: Lagsprint fri teknikk kvinner og menn. Semifinaler. Også dette er renn der de norske VM-løperne ikke deltar. (NRK 2)

11.30: Kombinert, verdenscup menn i Klingenthal: 10 km langrenn. Det ble trippel tysk lørdag. (NRK1, Eurosport 1)



12.00: Håndball, EHFs Europaliga kvinner (fra 3. runde), gruppe C: Thüringen (Tyskland) – Storhamar. (Viasat 4)

12.15: Fotball, nederlandsk Æresdivisjon, 21. runde: Ajax – Utrecht. (Vsport3)

12.15: Hopp, verdenscup kvinner i Hinzenbach, Østerrike (HS90). Silje Opseth endte på tredjeplass lørdag. (TV2)

12.30: Fotball, italiensk Serie A, 21. runde: Benevento – Sampdoria. (Strive TV)

12.45: Langrenn, verdenscup i Ulricehamn: Lagsprint fri teknikk kvinner og menn. Finaler. (NRK1, Eurosport 1)

13.00: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Tottenham – West Bromwich fra Tottenham Hotspur Stadium. Hjemmelaget er inne i en liten krise som må rettes opp er mot bunnlaget. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1, 24. runde: Brest – Bordeaux. (Vsport1)

13.00: Fotball, skotsk Premier League, 28. runde: Hamilton – Rangers. (Vsport2)



13.30: Fotball, engelsk Superliga kvinner, 14. runde: Manchester United – Reading. (Vsport+)

13.48: Snooker, Shoot Out 2021 fra Marshall Arena i Milton Keynes i England: Tredje runde, fjerde runde spilles fra 19.48. (Eurosport Norge)

14.30: Hopp, verdenscup menn i Klingenthal, Tyskland (HS140). Rennet er flyttet fra Sapporo. Halvor Egner Granerud fortsetter sin oppsiktsvekkende sesong. Tok sin niende seier lørdag. (NRK1, Eurosport 1)

15.00: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Wolverhampton – Leicester fra Molineux Stadium. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, italiensk Serie A, 21. runde: AC Milan – Crotone. Og da er spørsmålet om Jens Petter Hauge i det ele tatt er i Milan-troppen? (TV2 Sport1, Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 20. runde: Hoffenheim – Eintracht Frankfurt. (Vsport1)

15.30: Fotball, engelsk Superliga kvinner, 14. runde: Arsenal – Manchester City. (Vsport+)



16.00: Rugby, Six Nations Cup: Wales – Irland. (Vsport2)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1, 24. runde: Nantes – Lille. (Vsport3)

17.00: Sjakk, turnering (3 av 10) i Champions Chess Tour (hurtigsjakk), grunnspillet 2. dag (runde 6–10) med blant andre Magnus Carlsen. (TV2 Sport2)

17.30: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Liverpool – Manchester City fra Anfield. Kan Liverpool tape sin tredje hjemmekamp på rad? Svaret er selvsagt ja. (TV2 Sport Premium)

18.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Philadelphia Flyers. (Vsport+)

18.00: Fotball, italiensk Serie A, 21. runde: Parma – Bologna. (Strive TV)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 20. runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen. (Vsport1)



20.15: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Sheffield United – Chelsea fra Bramall Lane. (TV2 Sport Premium)

20.45: Fotball, italiensk Serie A, 21. runde: Lazio – Cagliari. (Strive TV)

21.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings (Vsport2), Dallas Stars – Chicago Blackhawks. (Vsport+)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 24. runde: Marseille – Paris Saint-Germain. (Vsport1)

21.00: Golf, Phoenix Open (7,3 mill. dollar), PGA-turnering menn i Scottsdale, Arizona. (Eurosport Norge)



00.30: Amerikansk fotball, Superbowl LV, finale National Football League (NFL) i Tampa, Florida: Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs. En av verdens største idrettsbegivenheter. Intet mindre. (Viasat 4, Vsport+)

01.00: Tennis, Australian Open, 1. runde: Casper Ruud mot Jordan Thompson fra Melbourne. Hvis Ruud vinner vil han møte enten Nikoloz Basilashivil fra Georgia eller amerikanske Tommy Paul i 2. runde. Sendingen fortsetter med 1. runde-kamper hele natta. (Eurosport Norge)