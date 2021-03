Gündogan-dobbel og Alisson-brølere sørget for City-seier mot Liverpool

For på stillingen 1-1 spilte målvakten ballen rett i beina på Phil Foden, som noen sekunder senere fant Ilkay Gündogan. Han skjøt ballen i mål fra kloss hold.

Og vondt gikk til verre for Alisson noen minutter senere. Brasilianeren sparket igjen ballen til motspiller, denne gang til Bernardo Silva. Han chippet ballen på bakre stolpe mot Raheem Sterling, som headet i mål fra en halv meter.

4-1-målet til Foden kunne nok ikke Alisson gjort noe med. Skuddet fra unggutten gikk rett opp i nettaket fra sju-åtte meter.

Med storseier i toppkampen er City fem poeng foran byrival United, som er nummer to. City har i tillegg en kamp til gode på Ole Gunnar Solskjær og co. For tittelforsvarer Liverpool er det nå 10 poeng opp til førsteplassen.

Seieren var Citys tiende på rad i Premier League og den 14. i ulike turneringer. Pep Guardiolas lag har nå spilt 21 kamper på rad uten å tape. Sist City tapte var 21. november da Tottenham vant 2-0 i London.

Sjansefattig 1. omgang

Det tok 26 minutter før kampens første sjanse kom. Andy Robertson kom rundt på høyre og slo hardt inn i boksen. Der fikk Sadio Mané hodet på ballen, men headingen gikk like over målet til Ederson.

Ti minutter senere fikk City straffe da Raheem Sterling ble felt av Fabinho. Ilkay Gündogan tok tre skritts løpefart og blåste straffesparket langt over.

Tyskeren gjorde det godt igjen fire minutter etter pause. Sterling dro seg inn i banen og slapp til Phil Foden, som skjøt mot mål fra fem meter. Alisson reddet, men måtte gi retur, og fra fem meter satte Gündogan inn 1-0 til gjestene.

Straffeutligning

13 minutter senere skaffet Mohamed Salah straffe til hjemmelaget da han ble revet over ende i feltet av Ruben Dias. Egypteren tok straffen selv og la den sikkert i nettet.

Det var det første målet City hadde sluppet inn i en kamp siden 3. januar, da de slo Chelsea 3-1. Det er ti kamper siden.

John Stones trodde han hadde gitt City ledelsen igjen med 20 minutter igjen på kampuret, men stopperen var noen centimeter i offside i det han skjøt ballen i mål.

Så kom det to raske mål etter to Alisson-tabber, ved Gündogan og Sterling, før det like etter ble 4-1 etter en frekk avslutning av Foden. Det likte nok England-trener Gareth Southgate å se fra sin tribuneplass.

KAMPFAKTA

Liverpool – Manchester City 1-4 (0-0)

Mål: 0-1 Ilkay Gündogan (49), 1-1 Mohamed Salah (str. 63), 1-2 Gündogan (73), 1-3 Raheem Sterling (76), 1-4 Phil Foden (83).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Thiago, Fabinho, Liverpool, Rúben Dias, Manchester C.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson, Andy Robertson (Kostas Tsimikas fra 85.) – Curtis Jones (James Milner fra 68.), Georginio Wijnaldum, Thiago (Xherdan Shaqiri fra 67.) – Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

Manchester C. (4-3-3): Ederson – João Cancelo, John Stones, Rúben Dias, Oleksandr Zinchenko – Bernardo, Rodrigo, Ilkay Gündogan – Riyad Mahrez (Gabriel Jesus fra 72.), Phil Foden, Raheem Sterling.

Premier League fotball menn søndag, 23. runde:

Tottenham – West Bromwich 2-0, Wolverhampton – Leicester 0-0, Liverpool – Manchester C. 1-4, Sheffield U. – Chelsea 1-2.

Spilt lørdag: Aston Villa – Arsenal 1-0, Burnley – Brighton 1-1, Newcastle – Southampton 3-2, Fulham – West Ham 0-0, ManchesterU. – Everton 3-3.

Spilles mandag: Leeds – CrystalPalace.

