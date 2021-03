Lørdagens TV-sport, time for time

LØRDAG:

07.00: Tennis, ATP 250-turnering i Melbourne, semifinale og finale. (Eurosport 1/Eurosport Norge)

08.33: Aking, verdenscup i St. Moritz, double 1. runde, 2. omgang kjøres 10.03. (Eurosport 1)

09.00: Kombinert, verdenscup menn i Klingenthal, Tyskland: Hopp (HS140). (NRK1)

10.15: Langrenn, verdenscup i Ulricehamn i Sverige: Sprint fri teknikk kvinner og menn. Prolog. (NRK1)

10.30: Golf, Saudi International (3,25 mill. dollar), Europatour menn i Kong Abdullah by med blant andre Viktor Hovland, som gikk en god, bogeyfri runde fredag. (Viasat Golf)

10.55: Kombinert, verdenscup menn i Klingenthal: 10 km langrenn. (NRK1)



11.30: Alpint, verdenscup menn i Garmisch-Partenkirchen: Super-G. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

12.45: Hopp, verdenscup kvinner i Hinzenbach, Østerrike (HS90). Maren Lundby fikk ikke hoppet i går på grunn av manglende ski (!). De ble liggende igjen på Gardermoen. I dag er hun på plass. Med egne ski. (TV2)

12.50: Langrenn, verdenscup i Ulricehamn: Sprint fri teknikk kvinner og menn. Utslagsrunder. Den norske VM-troppen er tatt ut, men det tas ut en hjemmeværende reserve etter disse rennene. (NRK1)



13.00: Fotball, spansk Primera Division kvinner: Real Madrid – Valencia. (Vsport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Aston Villa – Arsenal fra Villa Park. Martin Ødegaard jakter sin første seier etter at han kom til London-klubben. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk Championship, 28. runde: Coventry City – Watford. (Vsport2)

14.00: Håndball, EHFs Europaliga kvinner, 4. runde gruppe C: Storhamar – Thüringen (Tyskland) fra Bad Langensalza. (Viasat 4)

14.30: Hopp, verdenscup menn i Klingenthal, Tyskland (HS140). Rennet skulle opprinnelig gått i Sapporo. Halvor Egner Granerud var klart best i kvalifiseringen fredag kveld. (NRK1, Eurosport 1)

15.00: Fotball, italiensk Serie A, 21. runde: Atalanta – Torino. (Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 20. runde: Freiburg – Borussia Dortmund. Erling Braut Haaland skjøt Dortmund videre i cupen denne uka. (Vsport1), Schalke 04 – Leipzig. (Vsport+)



16.00: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Newcastle – Southampton fra St. James' Park (TV2 Sport Premium, TV2 Sport1), Burnley – Brighton fra Turf Moor. (TV2 Sport Premium)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 28. runde: Barnsley – Derby County. (Vsport2)

16.00: Håndball, EHFs mesterliga kvinner, 13. runde gruppe A: FTC Hungaria (Ungarn) – Vipers Kristiansand. (Viasat 4)

16.30: Motorsport, svensk mesterskap i snøscootercross. (SVT1)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1, 24. runde: Lorient – Reims. (Vsport3)

17.45: Rugby, turneringen Six Nations: England – Skottland. (Vsport2)



18.00: Fotball, italiensk Serie A, 21. runde: Juventus – Roma. (TV2 Sport1, Strive TV)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Fulham – West Ham fra Craven Cottage. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 20. runde: Borussia Mönchengladbach – FC Köln. (Vsport1)

19.00: Ishockey, NHL: Ottawa Senators – Montreal Canadiens. (Vsport+)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 23. runde: Manchester United – Everton fra Old Trafford. Kanskje Joshua King får litt mer spilletid mot sin gamle klubb enn i debuten mot Leeds? (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 24. runde: Lens – Rennes. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 22. runde: Sevilla – Getafe. (Strive TV)

21.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Colorado Avalanche. (Vsport2)

21.00: Golf, Phoenix Open (7,3 mill. dollar), PGA-turnering menn i Scottsdale, Arizona. (Eurosport Norge)



01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks (Vsport1), New York Islanders – Pittsburgh Penguins. (Vsport2)

03.00: Tennis, ATP 250 fra Melbourne, finale. (Eurosport Norge)

04.00: Ishockey NHL: Anaheim Ducks – San Jose Sharks (Vsport1), Calgary Flames – Edmonton Oilers. (Vsport2)