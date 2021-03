Innbytter Martin Ødegaard misbrukte Arsenals største sjanse

Ollie Watkins scoret allerede 74 sekunder ut i lørdagens tidligkamp i Premier League. Hjemmelaget utnyttet fryktelig backspill fra Cédric.

Arsenal brukte tid på å riste av seg åpningssjokket, men fikk etter hvert noen sporadiske sjanser til å berge minst det ene poenget. I sluttminuttene prøvde blant andre Ødegaard seg på et skudd fra 15 meter.

Drammenseren gikk for kraft i Arsenals største sjanse, men han ble forstyrret nok av Trézéguets blokk og skjøt over mål. Ødegaard entret gresset på Villa Park i det 65. minutt.

Sammen med Pierre-Emerick Aubameyang ga han Arsenal et tydelig løft. Gjestene fra London spilte plutselig med litt mer gnist. Ødegaard tok mange initiatv og hadde mye ball.

Snart fra start?

Men samtidig som Arsenal jaktet utligningen, åpnet det opp for farlige Villa-kontringer. Med ti minutter igjen tvang Jack Grealish fram en sterk redning fra Arsenals nyinnhentede keeper Mathew Ryan.

Ødegaard startet lørdag på benken for tredje kamp på rad etter overgangen til engelsk fotball. Lørdagens innhopp kan ha sikret ham en sjanse fra start i neste kamp (Leeds hjemme 14. februar). Midtbanespilleren er i Arsenal på lån fra Real Madrid ut sesongen.

Før pause var bortelaget nærmest scoring da Granit Xhaka slo et godt frispark. Ballen hadde retning krysset, men tidligere Arsenal-keeper Emiliano Martínez avverget mesterlig.

Ny dupp

Arsenal fikk en strålende start på 2021 etter en fæl høst, men står nå med to strake tap i ligaen. I midtuken røk laget 1-2 for Wolverhampton etter å ha pådratt seg to røde kort.

Med kun ett stusslig poeng på sine tre siste kamper skal det svært mye til for at Arsenal tar seg inn blant de fire beste og sikrer Champions League-spill på den måten.

Ødegaards nye lag ligger på 10.-plass med 31 poeng. Aston Villa har fire poeng mer med hele to kamp mindre spilt.

Premier League menn lørdag, 23. runde:

Aston Villa – Arsenal 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Ollie Watkins (2).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Ezri Konsa, Marvelous Nakamba, Jack Grealish, Aston Villa, Thomas Partey, Granit Xhaka, Arsenal.

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez – Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett – Marvelous Nakamba, John McGinn – Bertrand Traoré (Trézéguet fra 66.), Ross Barkley (Jacob Ramsey fra 77.), Jack Grealish – Ollie Watkins.

Arsenal (4-2-3-1): Mathew Ryan – Héctor Bellerín, Rob Holding, Gabriel, Cédric (Martin Ødegaard fra 65.) – Thomas Partey (Willian fra 74.), Granit Xhaka – Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Nicolas Pépé – Alexandre Lacazette (Pierre-Emerick Aubameyang fra 59.).

Øvrige kamper: Burnley – Brighton 1-1, Newcastle – Southampton 3-2. Senere kampstart: Fulham – West Ham (18.30), ManchesterU. – Everton (21.00).

Spilles søndag: Tottenham – West Bromwich, Wolverhampton – Leicester, Liverpool – Manchester C., Sheffield U. – Chelsea.

Spilles mandag: Leeds – Crystal Palace.