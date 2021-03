Gullkampen står mellom Manchester City og Liverpool

Sjelden har det stått mer på spill i en kamp såpass tidlig i sesongen. Det er klart for toppkamp denne runden. Søndag 17.30 møtes Liverpool og ligaleder City på Anfield i en kamp som Liverpool «må» vinne, som det heter.

Liverpool var klare vinnere forrige sesong. Før denne sesongen startet var Liverpool og Manchester City de to største favorittene til å ta gullet hjem. Men skader har ødelagt en del for Klopps tropp. Syv poeng skiller City på topp og Liverpool på fjerde. Liverpool har sågar spilt en kamp mer. Skulle City slå Liverpool, leder de plutselig med ti poeng. Om de så skulle vinne hengekampen er det 13 poeng i favør de lyseblå fra Manchester.

13 poeng vil nærme seg en ledelse som virker umulig å ta igjen på 15 kamper. Men da kan vi minne om at i sesongen 1995/96 ledet Newcastle med 12 poeng, likevel var det Manchester United som vant ligagullet til slutt. Liverpool ledet med fem poeng med tre kamper igjen i 2014. Som mange husker var det Manchester City som til slutt tok gullet. Og hvem kan glemme den vanvittige avslutningen på sesongen i 2012? Manchester United ledet med åtte poeng på City med seks kamper igjen. I siste runde dukket Aguero opp på overtid mot QPR og sikret ligagullet.

Historien viser at mye kan skje. Og selv 13 poeng kan hentes igjen med litt tur. Særlig siden denne sesongen har vært historisk jevn. Eller kanskje mest ustabil, der hele ni klubber har toppet tabellen. Ikke fordi klubbene er like gode, mer fordi flere har hatt skikkelig kladdeføre i perioder. Det er ikke så lenge siden Tottenham ledet, eller Everton. For ikke å snakke om Southampton. Ingen nevner dem som tittelutfordrere lenger.

I en sesong hvor ligagullet har vært der for den som griper sjansen og finner formen over tid, er det kun City som har holdt et jevnt høyt nivå, i hvert fall etter jul. City åpnet dårlig, så de har på sett og vis hatt sin dårlige periode. Om den kommer tilbake er jeg veldig i tvil om, selv uten De Bruyne og en Aguero med skader og ganske så vått krutt. Liverpool må derimot håpe på at Pep styrer City-skuta på noen skjær før de legger til kai for å motta pokalen. Dessuten må Liverpool finne tilbake til flyten.

Liverpool kan fortsatt ta gull, men en seier søndag vil gjøre jakten betraktelig enklere. Fire poengs avstand er et enormt mye bedre utgangspunkt enn å ligge ti poeng bak. 13 poeng vil nærem seg krise. Det er ikke alltid toppkamper blir enormt underholdende, men søndag står det så mye spill at nerven uansett vil prege både fans, spillere og managere. Og lite henger høyere enn et ligagull. Liverpool kan fortatt vinne serien, men da må City slås.

