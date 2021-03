Store mørketall i fotballen: Én av ti menn har opplevd trusler og trakassering

Norges Fotballforbund publiserte fredag en rapport om uønskede hendelser i fotballen i 2020. Rapporten omfatter hendelser med vold, trusler, diskriminering og seksuelle overgrep.

Det ble registrert 40 uønskede hendelser fordelt på 37 kamper i 2020. I 31 av disse hendelsene var vold årsaken, mens diskriminering var årsaken i ni.

Det er et tilsynelatende forsiktig tall med tanke på at det ble spilt over 130.000 kamper i fjor. Men spillerundersøkelsen viser derimot at mange ble utsatt for vold uten å melde fra om det.

Mange ubehagelige opplevelser

I undersøkelsen ble det registrert at så mange som 13 prosent av de mannlige spillerne har hatt ubehagelige opplevelser med trusler, hets, mobbing og trakassering. Dette er også temaet som er høyest registrert på kvinnesiden, der 3 prosent sier at de har opplevd det samme. Dette er tall som omfatter mange i fotballen i Norge.

Under kategorien vold er det utelukkende menn involvert, noe som ifølge rapporten kan bety at terskelen for vold er høyere hos kvinner enn hos menn.

I alt svarer 10 prosent av spillerne at de er blitt utsatt for trusler, hets, mobbing eller trakassering. 19 prosent av trenerne oppgir at deres spillere ble utsatt for dette.

2675 personer har svart på spillerundersøkelsen, mens 1919 svarte på trenerundersøkelsen.

NFF følger opp

Seksjonssleder Henrik Lunde i NFF svarer bekreftende på at det i Norge er store mørketall på områdene som omfattes av rapporten.

– Det er vel kjent at det er en betydelig forskjell mellom registrert og opplevd kriminalitet i samfunnet, men den store forskjellen undersøkelsen avdekker, viser at det er et betydelig mørketall i fotballen. Spillernes faktiske opplevelser av uønskede hendelser vil følgelig være et oppfølgingspunkt i arbeidet videre med problematikken, sier Lunde.

NFF sier at det sannsynligvis også er betydelige mørketall i diskrimineringskategorien. Rapporten forteller om flest fornærmede (47) under punktet seksuelle overgrep.

