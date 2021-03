Politiet har tatt ut siktelse i saken om lekkasje av Elabdelloui-test

Det var i november at et norsk mediehus fikk tips om at Elabdellaouis positive test flere timer før spilleren selv eller noen andre i Norges Fotballforbund (NFF) var kjent med resultatet.

NFF anmeldte lekkasjen til politiet, som nå har tatt ut en siktelse for brudd på taushetsplikten.

– Politiet vil i dag (fredag) sende begjæring til tingretten om rettslige etterforskningsskritt, noe som tilsier at det er tatt ut siktelse i saken. Nå er det opp til tingretten å vurdere begjæringen, sier politiadvokat Helle Brabrand i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Hun opplyser samtidig at ingen har erkjent å ha noe med saken å gjøre. Elabdellaouis prøve ble analysert av et laboratorium i Oslo. Ifølge Dagbladet gikk resultatene ut i diverse systemer, som gjorde at flere enn laboratoriet hadde tilgang til svarene, men likevel et begrenset antall personer.

Strafferammen for brudd på taushetsplikten er ett års fengsel.

