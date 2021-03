NFL-sjef om Colin Kaepernick: – Fortjener vår takknemlighet

Colin Kaepernick har ikke spilt amerikansk fotball siden han aksjonerte mot rasisme og politiets behandling av minoriteter. Nå får han skryt av ligaen NFL.

Det hele startet i 2016 da den afroamerikanske San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Bakgrunnen var da særlig politiets brutale behandling av minoriteter. Flere spillere i National Football League (NFL) fulgte opp, til Donald Trumps store fortvilelse.

Kaepernicks aksjon og de som fulgte etter, førte til at president Donald Trump i november 2017 twitret at protesten var respektløs, og oppfordet NFL til å utestenge spillerene for resten av sesongen.

– Du må stå stolt under nasjonalsangen. Om ikke bør du kanskje ikke spille, eller være der. Og kanskje du ikke burde være i landet, har Trump uttalt, skriver NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nike

Kaepernick har ikke spilt i NFL siden. Likevel ble han Nikes ansikt i en kampanje og han har høstet hyllest fra mange hold. Men mange reagerte også på Nike-reklamene og brant Nike-sko og -klær.

Kaepernick står fortsatt uten lag, og mange mener klubbene ikke tør å signere han.

Ligaen og de fleste eierne har helst sett at kampene ble spilt uten protester. Nå har pipen fått en annen lyd.

Colin Kaepernick ble omtalt under NFL-sjef Roger Goodells Super Bowl LV-pressekonferanse torsdag i forkant av Kansas City Chiefs' møte med Tampa Bay Buccaneers søndag, skriver Fox News.

Han mener Kaeperncis kneling har endret NFLs bevissthet om sosial rettferdighet og under pressekonferansen sa Goodell at han var «takknemlig» for at den tidligere San Francisco 49ers-quarterbacken viste sin bekymring på banen med sin aksjon.

– Colin var en av personene som åpenbart ga dette mye oppmerksomhet, og for det fortjener han vår anerkjennelse og takknemlighet, sa Goodell.

Goodell uttrykte også anger i fjor sommer over at han ikke lyttet til Kaepernick tidligere.

– Jeg skulle ønske vi hadde lyttet tidligere, Kaep, til hvorfor du knelte og hva du ville sette på dagsorden, sa Goodell til Fox News i fjor.

Lest denne?: Han satt seg på ett kne under nasjonalsangen – nå får han ikke jobb

Ben & Jerry's

Søndag er det Super Bowl i Tampa i Florida. I Tampa har Kaepernick allerede satt preg på byen, selv om han slettes ikke skal spille.

Iskremprodusenten Ben & Jerry's har tapetsert byen med plakater og boards med Kaepernick der de hyller hans aktivisme.

Dermed har Kaepernick allerede fått mer oppmerksomhet enn quarterback-superstjernen Tom Brady som allerede har spilt i Super Bowl ni ganger. Brady har også støttet Donald Trump offentlig.

Les kommentar: Gullkampen står mellom Manchester City og Liverpool

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.