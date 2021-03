Fredagens TV-sport, time for time

07.00: Tennis, Murray River Open (373.000 dollar). ATP 250-turnering for menn i Melbourne, kvartfinaler. Casper Ruud er slått ut. Ny sending fra kl. 09.00. (Eurosport Norge)

09.00: Golf, Saudi International (3,25 mill. dollar) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Royal Greens i Kong Abdullah by. Flere av de største stjernene på PGA-touren har forlatt USA denne helgen. Blant dem vår egen Viktor Hovland. (Viasat Golf)

11.20: Alpint, verdenscup menn fra Garmisch-Partenkirchen, Tyskland: Super-G (5 av 7). Kjetil Jansrud og det norske fartslaget i alpint sliter fortsatt med å få opp nettopp farten. Under gårsdagens utfortrening i Garmisch var Jansrud 2,1 sekunder bak raskeste mann – østerrikeren Max Franz. Henrik Røa var 3,7 sekunder bak, mens Adrian Smiseth Sejersted falt på vei inn mot mål og ikke fikk notert tid. (Eurosport 1, NRK 1)

12.30: Golf, Saudi International på Europatouren for menn, med Viktor Hovland. (Viasat Golf)

13.48: Snooker, Shoot Out 2021 fra Marshall Arena i Milton Keynes, England. Første runde med 128 spillere i cupspill avsluttes i dag. Dette er nådeløs «lyn-snooker» med ett parti som skal ta maks ti minutter. Waliseren Jamie Jones møtte fjorårsvinner Michael Holt i åpningskampen i går og rakk å score ett poeng før han måtte pakke sammen og dra hjem. Norske Kurt Maflin stiller opp, han skal etter planen møte engelske Martin Gould ca kl 23.15 i kveld.(Eurosport Norge)

17.25: Hopp, verdenscup menn (HS140) fra Klingenthal, Tyskland: Kvalifisering. Halvor Egner Granerud (24) fra Asker er på plass igjen og setter stadig nye rekorder. Søndag tok årets komet sin åttende verdenscupseier for sesongen. Det har ingen nordmann gjort før ham! (Eurosport 1, NRK 2)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 20. runde: Erzgebirge Aue – Hamburger SV fra Erzgebirgsstadion. HSV er topplaget og har ikke tapt siden 0–1 hjemme for Hannover 5. desember – ni strake kamper! Spissveteran Simon Terodde (32) har gjort 17 mål på 19 kamper til nå. (Vsport 1)

19.00: Fotball, engelsk League One, 28. runde: Gillingham – Lincoln City fra Priestfield Stadium. Lincoln ligger à poeng med Hull på tabelltoppen, vertene er midt på og har bare vunnet fem av 13 hjemmekamper hittil. (Vsport 2)

19.15: Fotball, tysk 1. Bundesliga kvinner, 19. runde: VfL Wolfsburg – FFC Turbine Potsdam fra AOK Stadion. Wolfsburg, med norske Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik, vant hele 5–0 i bortekampen i november. Men serietoeren er ikke like suverene i Tyskland som tidligere. Nå leder Bayern München med 12 strake seire. Potsdam er på fjerdeplass. (Vsport +)

19.48: Snooker, Shoot Out 2021 fra Marshall Arena i Milton Keynes, England. Første runde med norske Kurt Maflin mot Englands Martin Gould ca kl 23.15. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 20. runde: Hertha Berlin – Bayern München fra Olympiastadion. Etter lang tid ute i kulda fikk Rune Almenning Jarstein sesongens første ligakamp mellom stengene for Hertha Berlin sist søndag. Det ble 1–3-tap i Frankfurt, Jarstein hadde mye å gjøre og føk rett inn på ukas lag i fotballmagasinet Kicker. Han kan få det travelt her også. Bare målforskjellen skiller Hertha fra nedrykksplass. (Vsport 1)

20.45: Fotball, italiensk Serie A, 21. runde: Fiorentina – Inter fra Stadio Artemio Franchi i Firenze. (Strive TV)

20.45: Fotball, skotsk Championship, 15. runde: Ayr United – Hearts fra Somerset Park. Hearts er serieleder. (Vsport 3)

21.00: Golf, Phoenix Open (7,3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra TPC Scottsdale i Arizona. Ingen norske deltakere. (Eurosport Norge)

21.15: Fotball, engelsk Championship, 28. runde: Swansea City – Norwich City fra Liberty Stadium. Toppoppgjør i divisjonen: Norwich leder, Swansea holder tredjeplassen fem poeng bak. Alexander Tettey sliter mye benk i Norwich nå. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Boston Bruins fra Wells Fargo Center (Vsport 1), Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings fra Amalie Arena. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings fra T-Mobile Arena (Vsport 2), Anaheim Ducks – San Jose Sharks fra Honda Center. (Vsport 1)