Torsdagens TV-sport direkte, time for time

09.00: Golf, Saudi International (3,25 mill. dollar) på Europatouren for menn. Første spilledag fra Royal Greens i Kong Abdullah by. Flere av de største stjernene på PGA-touren har forlatt USA denne helgen. Blant dem vår egen Viktor Hovland, som får selskap av blant andre verdenseneren Dustin Johnson og PGA-vinneren forrige helg, Patrick Reed. Legg til Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Tony Finau og alle de beste fra Europa så presenteres det et knallsterkt startfelt. Viktor Hovland slår ut kl. 10.30 (norsk tid) sammen med engelskmennene Ian Poulter og Danny Willett. (Viasat Golf)

09.03: Tennis, Murray River Open (373.000 dollar). ATP 250-turnering for menn i Melbourne, tredje runde. Casper Ruud ble slått ut i andre runde onsdag morgen, norsk tid. (Eurosport Norge)

12.30: Golf, Saudi International (3,25 mill. dollar) på Europatouren for menn. (Viasat Golf)

13.48: Snooker, Shoot Out 2021 fra Marshall Arena i Milton Keynes, England. En annerledes turnering, der en kamp består av ett «frame» som skal gjøres ferdig på ti minutter og der spillerne har maks 15 sekunder per støt. 128 spillere deltar og antallet halveres for hver runde fram til finalen søndag kveld. Ballet åpnes av fjorårsvinner Michael Holt som møter Jamie Jones. Norske Kurt Maflin spiller sin kamp i første runde sent fredag kveld. (Eurosport Norge)



18.00: Fotball, dansk Superliga, 14. runde: FC Midtjylland – Sønderjyske fra MCH Arena i Herning. Midtjylland ligger à poeng med Brøndby på tabelltoppen, Sønderjyske seks poeng bak på femteplass. (Vsport 2)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 10. runde, gruppe A: HC Meshkov Brest – SG Flensburg-Handewitt fra Victoria Sportshall i Brest, Hviterussland. Flensburg, med nordmennene Torbjørn Bergerud, Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød i stallen ligger på delt førsteplass i pulja, fire poeng foran Meshkov. Elverum er nest sist. (Vsport 1)

19.48: Snooker, Shoot Out 2021 fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 22. runde: Tottenham – Chelsea fra Tottenham Hotspur Stadium. Nord mot vest i tradisjonsrikt London-derby. Men dette er to storklubber som sliter litt, i øyeblikket er begge utenfor Europa-plassene i ligaen. Tottenham savner sårt ankelskadde Harry Kane og var meget bleke i 0–1-tapet for Brighton søndag. Spurs har faktisk bare vunnet tre av sine siste 13 PL-kamper der Kane har vært ute av laget! (TV 2 Sport Premium)

21.00: Golf, Phoenix Open (7,3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra TPC Scottsdale, banen i ørkenen som har bygget tribuner i amfi rundt flere av hullene og kalles «stadionbanen». Tribunene rundt det berømte hull 16 rommer 20.000 tilskuere og totalt har turneringen tidligere trukket opp mot en halv million golffans over fire dager. Men det blir tomt og stille nå, i pandemiens tid. Med Viktor Hovland i Saudi-Arabia (se over) blir det heller ingen norske deltakere. (Eurosport Norge)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks fra Scotiabank Arena. Maple Leafs kjemper i toppen i North Division, som denne spesielle sesongen inneholder kun canadiske lag. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Minnesota Wild fra Ball Arena i Denver. Mats Zuccarello er fortsatt skadd hos Wild. (Vsport 2)