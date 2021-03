Toppidrettssjefen: – Sender uvaksinerte utøvere til OL om vi må

Torsdag fikk toppidrettssjef Tore Øvrebø spørsmål om det er aktuelt å sende utøvere til sommerens OL selv om de ikke har fått vaksine mot koronaviruset.

Svaret var enkelt:

– Ja.

– Men vi håper jo at det nasjonale vaksineprogrammet på det tidspunktet er kommet så langt at risikogruppene er vaksinert. Og da kan vi gå i dialog med myndighetene. Det er viktig å understreke at vi ikke vil snike i vaksinasjonskøen, la Øvrebø til.

Japan opplever økte smittetall snaut seks måneder før OL-starten, men signalet er at sommerlekene blir arrangert uansett.

– Vi planlegger som om det blir OL og Paralympics i Tokyo. Det gjør også organisasjonskomiteen. Det er et unisont budskap om at det blir OL og Paralympics i Tokyo, uavhengig av vaksinering og slikt, sa Øvrebø.

IOC: Vaksinasjon ikke påbudt

I lys av nyere uttalelser fra OL-toppene om at OL arrangeres uansett, pågår det diskusjoner rundt hvordan man skal avholde lekene på en tryggest mulig måte.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har anbefalt alle utøvere og andre OL-involverte å vaksinere seg, men poengterte senest i forrige uke at dette ikke kommer til å være et krav. Komiteen beskriver vaksinering som ett av flere redskaper i verktøykassa.

– Vi legger fire prinsipper til grunn: Først at OL skal avvikles på en trygg måte for alle. Dernest at vaksiner skal gis først til risikogrupper, helsepersonell og de som tar vare på samfunnet. For det tredje ber vi OL- og Paralympics-deltakere som tilbys vaksinasjon, om å takke ja, ikke minst av solidaritet med det japanske folk og de andre deltakerne. For det fjerde blir ikke vaksinasjon påbudt, sa IOC-president Thomas Bach.

Skeptisk

Gjert Ingebrigtsen, far og trener til løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, uttalte nylig at han tviler på OL-deltakelse dersom de ikke er vaksinert.

– Jeg tror det er uaktuelt å dra til OL hvis vi ikke er blitt vaksinert. Alle må vaksinere seg før OL, hvis ikke blir det urettferdig. Og da snakker jeg ikke om bare oss, for det er mange som har det verre, sa Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen-brødrene og flere andre OL-aktuelle utøvere fastslår overfor kanalen at de ikke vil snike i køen, men at de kommer til å ta vaksinen så snart de får tilbudet.

