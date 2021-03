Politiet vil nekte Liverpool innreise til Tyskland

Tysklands innenriksminister, Horst Seehofer sier at Liverpool ikke vil bli sluppet inn i landet til Champions League kampen sin mot Leipzig og Alexander Sørloth 16. februar.

Tyskland strammet grepet om sine egne grenser sist fredag. Koronarestriksjonene ble ende strengere. Tyskland stengte grensene for flypassasjerer som kommer fra regioner med store utbrudd av muterte virusvarianter. Storbritannia er et av landene som ble rammet av dette på grunn av veksten av det engelske muterte viruset.

Ingen briter slipper inn i Tyskland før tidligst 18. februar. Hvis du er tysk statsborger og reiser inn til Tyskland har du unntak fra regelen, det samme gjelder for personer med bostedsadresse i Tyskland.

Leipzig har bedt myndighetene gi Liverpools tropp unntak fra regleverket, men et slikt unntak er ikke innvilget.

– Det føderale politiet har gitt klubben beskjed om at unntak ikke blir innvilget, sier en talsperson for innenriksdepartementet.

Kan bli flyttet til Budpest

En talsperson fra Ungarns fotballforbund sier at de vil godta en forespørsel om å få mesterligakampen mellom Leipzig og Liverpool flyttet til Budapest.

Selv om en talsperson for Leipzig sier at ingenting er avgjort, og at man ennå holder alle mulighetene åpne.

På en pressekonferanse fredag sa Liverpool-trener Jürgen Klopp at han ikke hadde hørt noe fra Tyskland.

– Ingen fra Tyskland har ringt meg for å høre om hvordan situasjonen er her.

Han la til at det er ikke Liverpools avgjørelse å ta, men at laget lever i en koronaboble akkurat som alle andre lag.

Dagens regelverk gjelder til minimum 17. februar.

Ifølge UEFAs regelverk er det opp til Leipzig å løse dette problemet. Hvis de ikke klarer det risikerer de å tape kampen, og resultatet blir satt til 0-3 og Liverpool-seier.

Les også: Ødegaard klar for europaligaen – lagt til i Arsenal-troppen