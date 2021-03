Hovland greit i gang på europatouren under vanskelige spilleforhold

Dermed ligger Hovland på 29. plass etter første runde.

På de første ni hullene ble det birdie på hull nummer to og fire, mens det 6. hullet endte med bogey. På de siste ni ble det én birdie på hull nummer 13 og resten par.

Engelske David Horsey leder turneringen. Han endte sin åpningsrunde ni slag under par etter 18 spilte hull. Horsey gikk sin runde på formiddagen lokal tid, da det var betraktelig enklere spilleforhold. Ut over ettermiddagen blåste det opp, slik at Viktor Hovland fikk vanskeligere spilleforhold rundt banen i King Abdullah Economic City.

Flere av de største PGA-stjernene er med i turneringen, som Dustin Johnson, Tommy Fleetwood, Bryson DeChambeau, Lee Westwood og Phil Mickelson. Best av dem er DeChambeau på minus fem.

Hovland slår ut klokken 05.50 norsk tid fredag morgen i turneringens andre runde.

Les også: Verdenseneren om Hovland: – Han har mye spennende på gang