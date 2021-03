Ett år til OL i Beijing – spår norsk gullfest og medaljerekord

Torsdag var det ett år til OL-åpningen i den kinesiske hovedstaden, og i den forbindelse har statistikktjenesten Gracenote lagt ut sin virtuelle medaljeoversikt, som er en prognose for hvordan den kommer til å se ut når mesterskapet er over.

Norge satte vinterolympisk rekord med 39 medaljer i Pyeongchang i 2018, og samtidig tangerte man rekorden på 14 gullmedaljer. Gracenote har analysert seg fram til at Norge kommer til å slå begge disse rekordene i 2022.

Norge topper oversikten med i alt 41 medaljer, i form av 25 gull, sju sølv og ni bronse. Deretter følger OAR (olympiske utøvere fra Russland) med 34 (6-13-15) og Tyskland med 31 (12-12-7).

28 i langrenn og skiskyting

– Langrenn og skiskyting vil være nøkkelsporten for Norge om de skal nå dette målet. For øyeblikket er prognosen 28 medaljer til Norge i disse to sportene, skriver Gracenote.

Dersom prognosen slår til, vil også de russiske utøverne ta flere medaljer i et vinter-OL enn noen russisk eller sovjetisk tropp har gjort tidligere.

Olympiatoppen holdt torsdag en orientering om OL og Paralympics 2022 i forbindelse med at det er ett år igjen til lekene. Der ville man ikke slå fast noe klart medaljemål.

– Det har vært et svært annerledes målsettingsarbeid som følge av pandemien. Vi kommer også til å bruke våren og forsommeren til dette arbeidet. Men vinteridrettsnasjonen Norge har som langsiktig mål å være blant topp tre i OL og topp ti i Paralympics, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Offentliggjør ikke medaljemål

Helge Bartnes, vinteridrettssjef i Olympiatoppen, fortalte samtidig om «stor offensivitet» hos de ulike særforbundene.

– Sist tok vi medalje i ti idretter i tillegg til tre fjerdeplasser i snowboard. Men mye er usikkert, og per nå er alle testarrangement i Beijing avlyst.

– Vi går ikke ut med noe konkret medaljemål på nåværende tidspunkt. Men jeg tror det skal være mulig å vinne ti gullmedaljer i Beijing, sa Bartnes.

Han påpekte også at Norge har nådd målet om å være topp tre-nasjon i alle OL siden 1992, med unntak av 2006 (Torino) og 2010 (Vancouver).

Traff sist

Det er sju nye øvelser på OL-programmet i 2022, og Gracenote anslår at Norge vil ta to medaljer her: Gull i friski big air for menn og bronse i blandet laghopp.

Foran 2018 traff statistikktjenesten bra på analysen med riktig antall gullmedaljer for Norge og Tyskland (begge 14), men den holdt tyskerne foran med 40 medaljer totalt mot 37 for Norge. Fasiten ble 39-31 i norsk favør.

Slik ser topp ti-listen ut foran 2022-lekene i Kina:

1) Norge 41 (25-7-9)

2) Russland 34 (6-13-15)

3) Tyskland 31 (12-12-7)

4) USA 24 (11-6-7)

5) Nederland 21 (7-9-5)

6) Canada 21 (5-8-8)

7) Sveits 19 (9-4-6)

8) Østerrike 18 (2-9-7)

9) Frankrike 17 (5-5-7)

10) Sverige 16 (4-6-6)

Kina har satset hardt mot OL på hjemmebane, men Gracenote tror ikke vertsnasjonen kommer til å øke medaljefangsten fra sist. Prognosen er åtte kinesiske medaljer (2-4-2) mot ni i 2018 (1-6-2).