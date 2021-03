Onsdagens TV-sport, time for time

09.03: Tennis, ATP 250-turneringer for menn i Melbourne. Oppkjøringen til Australian Open pågår for fullt. Turneringene Great Ocean Road Open (311.000 dollar) og Murray River Open (373.000 dollar) går samtidig. I den sistnevnte åpner Casper Ruud sesongen mot tsjekkeren Jiri Vesely i andre runde. Ruud er femteseedet og sto over første runde tirsdag. (Eurosport Norge)



18.30: Fotball, tysk cup DFB-pokal, åttedelsfinale: VfL Wolfsburg – Schalke 04 fra Volkswagen Arena. (Vsport +)

18.30: Håndball, dansk eliteserie menn, 19. runde: Fredericia HK – KIF Kolding fra Fredericia Idrætscenter. Etter pause siden 17. desember og VM-gull med grundig feiring spilles dansk toppserie i gang igjen med dette lokaloppgjøret. To nordmenn spiller i Kolding – backene Vetle Rønningen (22) fra Skogn og Thomas Boilesen (22) fra Haslum og Drammen HK. (TV 2 Sport 2)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga kvinner, gruppe A (utsatt kamp): Metz – Vipers Kristiansand. Vipers har ennå ikke tapt, men grunnet pandemitiltakene har de spilt desidert færrest kamper. Rekker de å fullføre gruppespillet? (Viasat 4)



19.00: Fotball, engelsk Premier League, 22. runde: Burnley – Manchester City fra Turf Moor (TV Sport Premium),

Fulham – Leicester fra Craven Cottage i London (TV 2 Sport Premium 2).

19.00: Fotball, fransk Ligue 1, 23. runde: Bordeaux – Lille fra Matmut Atlantique. (Vsport 3)

20.30: Fotball, engelsk Premier League, 22. runde: Leeds United – Everton fra Elland Road. Føljetongen rundt Joshua King er foreløpig over. Natt til i går ble han klar for Everton på en låneavtale ut sesongen. Får han slippe til i kveld? (TV 2 Sport 1)

20.30: Håndball, dansk eliteserie kvinner, 20. runde: Team Esbjerg – Herning-Ikast fra Blue Water Dokken. En drøss norske spillere hos begge lag: Rikke Granlund, Sanna Solberg-Isaksen, Marit Røsberg Jacobsen, Vilde Ingstad og Kristine Breistøl i Esbjerg – Ingvild Bakkerud, Helene Fauske, Stine Skogrand, Vilde Johansen og Mie Sophie Sando i Herning-Ikast. (TV 2 Sport 2)

20.45: Fotball, tysk cup DFB-pokal, åttedelsfinale: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach fra Mercedes-Benz Arena. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 23. runde: Brentford – Bristol City fra Brentford Community Stadium i London. (Vsport 2)



21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 23. runde: Dijon – Lyon fra Stade Gaston Gérard (Vsport +), Paris Saint-Germain – Olympiques Nîmes fra Parc des Princes. (Vsport 3)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 22. runde: Aston Villa – West Ham United fra Villa Park i Birmingham (TV 2 Sport Premium 2), Liverpool – Brighton & Hove Albion fra Anfield. (TV 2 Sport Premium)

23.30: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings fra Amalie Arena. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Boston Bruins fra Wells Fargo Center. (Vsport 2)