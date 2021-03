King debuterte som innbytter da Everton slo Leeds

Den norske landslagsspissen slapp til i det 87. minutt på Elland Road. Da erstattet han Alex Iwobi. King rakk ikke å markere seg for sin nye Premier League-klubb under to dager etter overgangen fra Bournemouth.

– Han kommer til å komplementere spillerne på topp. Han kan spille overalt. Til høyre, til venstre og som midtspiss. Vi trengte et alternativ, og han var et veldig bra alternativ, sa Everton-manager Carlo Ancelotti, ifølge TV 2 , etter Kings debut.

Everton tok ledelsen etter knapt ti minutters spill. Lucas Digne ble spilt gjennom på kanten og fant Sigurdsson overraskende enkelt i et stillestående Leeds-forsvar. Dermed sto det 1-0 til Everton etter meget kritikkverdig forsvarsspill av stopperne til Leeds.

Ti minutter senere viste Ezgjan Alioski seg fram da han banket til og traff stolpen. Utover i omgangen hadde Everton flere muligheter til å doble ledelsen, og like før pause skulle Dominic Calvert-Lewin vise seg som den goalgetteren han er.

Ben Godfrey stusset ballen videre etter et hjørnespark, og på bakerste stolpe ventet Calvert-Lewin. Dermed sto det 0-2 på lystavla.

Tidlig i 2. omgang skulle Everton-forsvaret vise slett spill da Raphinha satt inn 1-2. Leeds presset på videre og skapte flere store muligheter, men svenske Robert Olsen vartet opp med flere gode redninger i fraværet til førstekeeper Jordan Pickford.

På den andre siden hadde også Everton en stor sjanse alene med keeper etter en rask kontring. Da var det Leeds-keeperen som sto fram.

Det ble til slutt en kamp til døra for Everton, men de klarte å holde unna de store Leeds-sjansene på slutten.

KAMPFAKTA

Leeds – Everton 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 Gylfi Sigurdsson (9), 0-2 Dominic Calvert-Lewin (41), 1-2 Raphinha (48).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Luke Ayling, Leeds, Mason Holgate, Ben Godfrey, Robin Olsen, Everton.

Leeds (4-1-4-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Pascal Struijk, Liam Cooper, Ezgjan Alioski (Pablo Hernández fra 78.) – Kalvin Phillips – Raphinha, Mateusz Klich (Tyler Roberts fra 69.), Stuart Dallas, Jack Harrison (Hélder Costa fra 87.) – Patrick Bamford.

Everton (4-2-3-1): Robin Olsen – Mason Holgate, Yerry Mina, Ben Godfrey, Lucas Digne – Abdoulaye Doucouré, Gylfi Sigurdsson (Tom Davies fra 89.) – Alex Iwobi (Joshua King fra 87.), André Gomes, Richarlison (Michael Keane fra 80.) – Dominic Calvert-Lewin.

Premier League menn onsdag, 22. runde:

Burnley – Manchester City 0-2, Fulham – Leicester 0-2, Leeds – Everton 1-2.

Senere kampstart (21.15): Aston Villa – West Ham, Liverpool – Brighton.

Spilt tirsdag: Sheffield U. – West Bromwich 2-1, Wolverhampton – Arsenal 2-1, Manchester U. – Southampton 9-0 Newcastle – Crystal Palace 1-2.

Spilles torsdag: Tottenham – Chelsea.