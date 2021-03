King kan få sin Everton-debut mot Leeds onsdag

Etter overgangen til Everton mandag har det vært knyttet spenning til hvilken rolle Joshua King vil få i sin nye klubb. På en pressekonferanse tirsdag sa manager Carlo Ancelotti at nordmannen ikke bare er hentet fordi klubben trenger flere mål.

– Vi signerte han ikke bare for å score mål. Vi signerte han for å bruke kvalitetene hans med fart og med ball. Selvfølgelig trenger vi mål, men vi har spillere som kan score.

Carlo Ancelotti sa videre at han synes King er den riktige spilleren for Everton nå. Italieneren røpet også at man så på muligheten for å hente King i fjor sommer, men at overgangen først gikk i orden nå.

Ancelotti mener King er en spiller som kan bekle alle rollene i angrepet, og at det ikke er umulig at det blir plass til både nyervervelsen og spydspissen Dominic Calvert-Lewin

– Jeg tror King og Calvert-Lewin kan spille sammen fremme.

Leeds har vært i god form i det siste, og slo tabellfirer Leicester 1-3 på bortebane i helgen. Everton tapte 0-2 mot Newcastle, og vil være ute etter å heve seg før møtet med Marcelo Bielsas mannskap onsdag.

Med en Patrick Bamford tilbake på scoringstakter, kan Everton trenge en sulten King.

Joshua King gjør som landsmannen Martin Ødegaard og skal bære draktnummer 11 i Premier League denne sesongen.

Det bekreftes på Evertons twitterkonto.

King skal ikke være under noen karantenebestemmelser og skal kunne gå rett inn i Evertons tropp borte mot Leeds onsdag kveld.

– Det var en sjanse jeg måtte gripe, sier King til Dagbladet om overgangen til Everton.

Han legger videre til at Everton-manager Carlo Ancelotti har gitt gode signaler ved å ha han med i planene sine, og at han gleder seg over å være tilbake i Premier League.

King omtaler Everton som en stor klubb han hadde håpet å en gang spille for.