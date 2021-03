Vålerenga spiller mesterligaoppgjør i Danmark

Kampene mot Brøndy som i utgangspunktet skulle vært spilt før jul, blir nå spilt i Brøndby. I forrige uke ble det kjent at Vålerengas hjemmekamp ble flyttet til Kypros, men mandag skriver Vålerenga på sine hjemmesider at kampen igjen har blitt flyttet til Danmark.

Lagene skal nå møtes i Brøndby torsdag 11. februar. Det var umulig tidligere på grunn av utbrudd av det muterte viruset i landet. På sine hjemmesider skriver Vålerenga at «begge klubbene i samråd med UEFA har blitt enig om at dette er den eneste løsningen dagens situasjon tatt i betraktning.»

I stedet for to oppgjør, skal det kun spilles ett. Sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem, sier at de helst ville hatt Brøndby over to kamper, både hjemme og borte.

– I en ideell verden hadde vi selvsagt ønsket å spille 16-delsfinalen over to oppgjør, men det lot seg rett og slett ikke gjøre. Nå må vi bare forberede oss best mulig til denne ene kampen som da går i Danmark, sier Landsem til klubbens hjemmesider.

Vålerenga har hatt problemer med å registrere spillere til denne kampen etter de har mistet noen fra forrige års gullsesong. Sammen med Brøndby søkte de UEFA om dispensasjon fra regelverket.

– Med hjelp fra NFF har vi forsøkt å få UEFA til å gjøre et unntak fra regelverket, denne spesielle situasjonen tatt i betraktning, men det gikk altså ikke. Det er naturligvis ikke optimalt, men vi har heldigvis 16 gode spillere som absolutt har mulighet til å sikre et avansement, opplyser Landsem.

