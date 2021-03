Samuelsen fra Hull til Aalborg

Samuelsen blir lagkamerat med Iver Fossum og Daniel Granli i klubben der Inge André Olsen er sportssjef.

Hull kjøpte nordmannen fra West Ham for et år siden, men han har ikke slått til for alvor i den engelske klubben. Nå får han en sjanse til å sette fart på karrieren igjen i Danmark.

– Jeg er veldig glad for å komme til AaB. Det er en klubb i utvikling som vil spille god fotball, og ut fra mine samtaler med hovedtrener Martí Cifuentes er det tydelig at vi ønsker å spille samme type fotball, sier han til Aalborgs nettsted.

Samuelsen var eid av West Ham fra 2015 til 2020, men spilte stort sett hos andre klubber på lån. Han spilte tre landskamper for Norge i 2016 og scoret ett mål.

– Martin er en spiller som kanskje kom litt for tidlig til England, og som derfor ikke helt har forløst sitt store potensial. Han er gjennombruddsfarlig og direkte, og han kan dekke alle de tre fremste plassene. Hvis samarbeidet vårt forløper slik vi forestiller oss, blir det i AaB han slår igjennom for alvor, sier Olsen.

