Robin Rasch er med KFUM videre

Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider.

– Robin er tydelig på at han har ambisjoner om å ta steget opp i Eliteserien. Når det ikke ble noe av nå, så er vi veldig glad for at han fortsetter her på Ekeberg. Robin er en ambisiøs, hardtarbeidende og fotballsmart spiller, og så får vi se om det kan åpne seg muligheter for eliteseriespill senere, eller kanskje det til og med kan skje her i KFUM, sier Daniel Fredheim Holm.

Rasch selv har vært tydelig på at han ønsket å spille i Eliteserien, og at det var årsaken til at han ville avvente å signere en ny kontrakt med KFUM.

– Men når det ikke åpnet seg noen mulighet i Eliteserien, så er KFUM det eneste alternativet i OBOS-ligaen, sier midtbanestrategen til KFUMs hjemmesider.

– En kanonsignering for oss

Kåffa-trener Jørgen Isnes er selvsagt veldig godt fornøyd med å ha midbanespilleren med seg videre.

– Det er klart at det er veldig fint å ha både Stian og Robin med oss videre, og at Robin skrev under for to nye år er en kanonsignering for oss. Personlig synes jeg det er merkelig at ingen høyere opp i systemet har plukket han opp, men det er veldig bra for oss det, sier Isnes til Dagsavisen.

Kåffa-treneren håper at Rasch kan få innfridd ønsket om å spille på høyere nivå gjennom KFUM.

– Vi ønsker så lange kontrakter med spillere vi vet kommer til å levere for oss som mulig, så to år var veldig fint for vår del. Så har vi bevist tidligere også at vi ikke kommer til å stå i veien om det kommer klubbere høyere opp i systemet på banen. Vi gir ikke vekk spillerne våre gratis, men vi er løsningsorienterte og finner en løsning på det, sier han.

Forventer et svar snart fra Njie

Isnes synes Rasch er blant de beste spillerne i divisjonen på sin posisjon.

– Det er jo ingen tvil om at vi blir et sterkere lag med Stian og Robin, og at det for denne sesongen gjør oss bedre forberedt på å nå målet om å nå opprykkskvalifiseringen til Eliteserien igjen. Det er to spillere som er vanskelig å erstatte hvis de hadde dratt, men samtidig jobber vi med å utvikle egne spillere som står klare til å ta over den dagen de ikke er her, sier Isnes.

Med Sortevik og Raschs kontraktsigneringen i boks, gjenstår bare Bilal Njie av de tre profilene Kåffa hadde på utgående kontrakt ved inngangen til årets sesong.

– Det er ikke noe nytt å fortelle om der, da vi fortsatt er i dialog med Bilal om en ny kontrakt. Vi har sagt at vi snart må ha et svar fra han, og håper at han bestemmer seg snart, uten at jeg skal være konkret på nøyaktig når vi forlanger eller forventer det svaret, forteller Isnes.

