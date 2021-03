Ny kontrakt for Singh - droppet utlandet

Dette melder klubben på sine nettsider.

Den tidligere A-landslagsspilleren sier at det var aktuelt med et nytt utenlandsopphold, men at situasjonen med korona og familie i Oslo gjorde at han ville bli i Norge.

– Sandefjord var rett og slett det som passet best nå, sier Singh.

At banen i Sandefjord har gress, og ikke kunstgress, var også en faktor i avgjørelsen, ifølge Singh.

Daglig leder i klubben, Espen Bugge Pettersen, gleder seg over at Singh har signert ny kontrakt. Han sier at Singh er en klassespiller og en rollemodell for yngre spillere.

